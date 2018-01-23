/ «Нелюбовь» Звягинцева в числе главных претендентов на «Оскар»

Фильм номинировали на награду престижной кинопремии.

Американская киноакадемия искусств опубликовала список главных номинантов на премию «Оскар». В числе номинантов значится российский режиссер Андрей Звягинцев и его картина «Нелюбовь». Лента оказалась в числе главных претендентов на статуэтку как лучший фильм на иностранном языке.



Помимо российской ленты в пятерку номинантов вошли «Фантастическая женщина» чилийца Себастьяна Лелио, «Оскорбление» ливанского режиссера Зияда Дуэйри, «О теле и душе» венгерского режиссера Ильдико Эньеди и «Квадрат» режиссера Рубена Эстлунда. — сообщает ТАСС.

Церемония вручения премии «Оскар», 90 по счету, состоится 4 марта. Прямая трансляция из театра Dolby в Лос-Анджелесе начнется 5 марта в 04:00 по Московскому времени.

Напомним, что «Нелюбовь» Андрея Звягинцева также выдвигалась на «Золотой глобус», но не получила награду. Статуэтка ушла немецкому режиссеру Фатиху Акину за фильм «На пределе».