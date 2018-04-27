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/ Солисты «Ла Скала» и Большого театра выступят в Челябинске

Солисты «Ла Скала» и Большого театра выступят в Челябинске

В южноуральской столице пройдет международный фестиваль оперного искусства.
сегодня в 08:00
  |  Культура

Мировые звезды выступят в концертном зале имени Прокофьева сегодня, 27 апреля. Он завершит XII международный фестиваль оперного искусства «Вива опера». Мероприятия должно было пройти в Магнитогорске, но оказалось, что зал театра оперы и балета не может вместить всех желающих попасть на «праздник оперы».

В этот раз финальный аккорд фестиваля прозвучит в концертном зале имени С. С. Прокофьева. Как правило, гала-концерт состоит из двух отделений: первую часть программы представляет русская музыка, вторую — западноевропейская. — уточнили в пресс-службе концертного зала.

Участниками гала-концерт станут солистка Большого театра и «Метрополитен Опера» Олеся Петрова, обладатель гран-при конкурса «Les jeunes voix du rhin» Елена Баканова, обладатель приза «Лучшее сопрано» Джулия Де Блазис, солист театра «Ла Скала» Благой Нацоски, голос Центра Пласидо Даминго Иезус Альварес, победитель объединённого европейского конкурса Роберто Креска, победитель конкурса «Toti dal Monte» Алессио Потестио, победитель конкурса ArteinCanto-2017 Чипанг Тхан, солисты, хор и оркестр Магнитогорского театра оперы и балета. Дирижёры — Раффаеле Масколо из Италии и Эдуард Нам из Магнитогорска.

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