Куда поехать в новогодние каникулы в Челябинской области

Журналисты ИА «Первое областное» собрали несколько вариантов, как провести новогодние каникулы, если хочется новых впечатлений

Сплавы на аэролодке по реке Ай







Сплав на аэролодке по замерзшей реке — новое направление для области. Такая возможность появилась только в декабре 2021 года. Поэтому вы можете одними из первых попробовать экспресс-тур на специальной лодке, которая ездит и по льду и по воде.

Вас не только прокатят по льду между уральских хребтов, но и покажут местные красоты: Пещеру Кургазак, сухие водопады и живописные айские притесы.

Фестиваль уличной еды «Счастье быть»







Сразу после новогоднего празднования, 1 января, можно рвануть в Миасс на гастрономический фестиваль «Счастье быть». Здесь можно насладиться уличной кухней мира, открыть для себя новые блюда, например: бешбармак из осетра, традиционное тюркское блюдо из теста и мяса, или шурпу, это такой таджикский суп из козленка.

Фестиваль идет неделю на разных площадках, еду подают абсолютно разную: от тюркских блюд до сладостей ручной работы. На площадках пройдут ярмарки и лектории на темы кулинарии. А раз все проходит на свежем воздухе, можно нагулять аппетит на природе, покататься с горки, поиграть в снежки или придумать другие зимние активности.

Отдых в термах







Пока морозы на улице крепчают, можно отметить новый год, окунувшись в горячие источники под Еткулем. В Термах Баден-Баден предлагают провести несколько дней с гуляниями, шоу-программой и самое главное — горячим бассейном под открытым небом. Аналогичное предложение действует и в термах Александрия.

Запланированы банкет и диджей-сет прямо у бассейна, так что вместо активного отдыха можно расслабиться в горячем бассейне, пока вокруг бушует снежная зима.

Катание на собачьей упряжке





Собачьи упряжки — чуть ли не единственный и самый эффективный транспорт за Полярным кругом. Собаки быстрые, слаженные и будто не бегут, а парят над снежной гладью.

Челябинск, конечно, не находится за полярным кругом, но прокатиться на настоящей упряжке у нас тоже можно причем и взрослым и детям.

Хаски-центр «Аквилон» предлагает гостям прокатиться на санях, запряженных обученными собаками, и с ветерком прокатиться по снежным склонам. Кроме катания для гостей запланирована и шоу-программа с (не)настоящим снежным человеком.

Еще прокатиться на упряжках можно в Хаски-Парке. Там также предлагают преодолеть снежную трассу в один километр на санях с собаками.

Кроме упряжки, предлагают прокатиться на санях с лошадьми и снегоходах, так что приехать и остаться без скоростной снежной поездки точно не выйдет.

Горный бестрассовый спуск





В Челябинской области есть несколько горнолыжных комплексов, где можно встать на лыжи и сноуборд, но везде все, как правило, ограничено только специальными подготовленными треками. Настоящую свободу от ограничений можно почувствовать, например, на бестрассовом спуске.

В комплексе «Гора Вишневая» нет трасс и треков. Только горный склон, снег и вы с лыжами. Платите только за подъемник, а дальше предоставлены сами себе. Уже здесь можно почувствовать настоящий экстрим и острые ощущения от спуска на лыжах.