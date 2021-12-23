Похмельный бранч и День гуся — зачем ехать на фестиваль уличной еды «Счастье быть» в Миасс и не только

Праздник пройдет на нескольких площадках с 1 по 5 января

С первого дня нового года под Миассом развернется фестиваль уличной еды и локальных продуктов «Счастье быть». Называется сложно, а на деле это семейный праздничный фестиваль, в рамках которого можно покататься на горках, потанцевать, насладиться уральской кухней и просто хорошо провести время за городом. Для участия на ярмарку съедутся лучшие производители натуральных продуктов, топовые шеф-повара и самые веселые люди округи.

Фестиваль захватил сразу несколько площадок на свежем воздухе, чтобы никто из гостей не успел заскучать. Каждый день — новое место и новая программа. Начнется все с неспешного похмельного бранча в гастрономе «Дом 13» (ул. Автозаводцев, 13, Миасс), а потом… Впрочем, вот вам три (а их, конечно, гораздо больше!) причины, чтобы разрешить «Счастью быть».

Шурпа и снежные бананы

Где: Соколиное Пригорье (не доезжая Нижнего Атляна, под Миассом, координаты 54.96921, 59.94102)

Второй и третий день фестиваля пройдут на подворье экофермы. Здесь устроят городок из юрт и шатров, построят высокую ледяную горку и откроют бар «Теплая варежка», руководить которым будет Данила Мясников (один из лучших и признанных барменов Уральского региона). При баре будет организован Chef’s Table с блюдами из печи, которые нафантазировал топовый шеф-повар Екатеринбурга Дмитрий Командовский.





Пока еда готовится, гости могут играть в снежки, кататься на снежном банане, перетягивать канат и стрелять в лучном тире. В уличных палатках можно попробовать национальные блюда от участников фестиваля из Миасса, Екатеринбурга и Златоуста. А главными событиями двух дней станут бешбармак из осетра и шурпа из фермерского козленка. Трансфер из Челябинска до фестиваля и обратно — 300 рублей, действует каждый день.

Фуд-лекторий и ярмарка

Где: Миасс, Port-Market





С 11 утра и до вечера на классной фестивальной площадке в городе пройдут дегустации местных натуральных продуктов. Мед, сыры и сладости ручной работы, специально выращенные осетры, уникальные консервы и гвоздь выставки его величество хамон (интересно, где и в каких соках мясо висело до праздника). Можно пробовать, покупать, а еще слушать лекции и смотреть короткометражки.

Гусь бабы Дуси

Где: территория отдыха «Веселая мельница», село Веселовка, ул. Пугачева, 84

Финал фестиваля, 5 января, совпадает с Федуловым днем по народному календарю. В этот день на Руси внимание уделяли домашней птице. А в селе Веселовка — гусям (потому что их там много). Так что праздник будут отмечать с размахом — конными прогулками, поисками сокровищ Емельяна Пугачева и рассольником из гуся по уникальному старинному рецепту бабы Дуси.





Напомним, что фестиваль состоится с 1 по 5 января, из Челябинска работает ежедневный трансфер (туда-обратно 300 рублей), вход на площадки бесплатный. А еще можно зарегистрироваться на фестиваль, принять участие в розыгрыше призов и получить приоритетное право прохода на площадку дегустации. Подробнее на сайте фестиваля «Счастье быть» и в социальных сетях.