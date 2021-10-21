Концерты Кристины Орбакайте и Валерия Меладзе в Челябинске пока не отменяются

Организаторы не спешат переносить мероприятия

После того как Владимир Путин объявил о выходных с 30 октября по 7 ноября, мы решили узнать, приедут ли крупные гастролеры в Челябинскую область.



Концерт Валерия Меладзе в афише ДС «Юность» 2 ноября, выступление Кристины Орбакайте — в Театре оперы и балета им. Глинки 1 ноября, концерт Жеки — в ДК железнодорожников 4 ноября.

Организаторы концерта Кристины Орбакайта на вопросы Первого областного информационного агентства отвечают, что мероприятие в силе, если будут какие-либо изменения — информация появится в соцсетях или на сайте городских зрелищных касс. Продажи билетов продолжаются.

Про концерт Валерия Меладзе дополнительной информации тоже не появилось. Стоит отметить, что ранее мероприятие перенесли с прошлого года — изначально оно должно было состояться 17 октября 2020 года.

Напомним, что с 18 октября в Челябинской области ввели систему QR-кодов. В связи с этим в регионе отменили ряд мероприятий: концерты группы «Слот», Наташи Королевой, Любови Успенской и группы «Эпидемия».