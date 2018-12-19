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/ «Семь волшебных лепестков» впервые покажут в Челябинске

«Семь волшебных лепестков» впервые покажут в Челябинске

Премьера музыкальной сказки по мотивам старой истории состоится в Челябинской филармонии.
сегодня в 08:00
  |  Культура

Премьера новогодней постановки «Семь волшебных лепестков» пройдет 24 декабря в Челябинской филармонии. Это новая музыкальная сказка по мотивам всеми любимого произведения Валентина Катаева «Цветик-семицветик».

Сказка обещает много живой музыки и талантливых артистов на сцене. Рессером спектакля выступил Владимиром Ошеров. Игратт в премьерном спектакле будет: детская студия Государственного ансамбля танца «Урал», артисты Камерного хора имени Валерия Михальченко, солисты ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко», лауреаты международных конкурсов Анастасия Полумогина (саксофон) и Марат Файрушин (флейта). Лауреат международного конкурса Лариса Тимшина будет за пультом органа. Зрителям обещают только живую музыку, никаких фонограмм.

Гости сполна ощутят праздничное настроение, которое уже царит в зале «Родина» с начала репетиций. Режиссер постановки Сусанна Цирюк работает так энергично, что сама вместе с артистами играет и танцует под музыку Владимира Ошерова. Талантливые ребята из студии ансамбля «Урал» исполнят в сказке два оригинальных и зажигательных танца — папуасов и оценок, в котором пятерки превращаются в двойки и наоборот, когда цифры встают с ног на голову. Артисты пригласят зрителей тоже активно участвовать по ходу действия, придумано много интерактивных эпизодов. — рассказала о грядущей премьере Ирина Андреева, директор зала органной и камерной музыки «Родина».

Органный зал уже украшен к новогодним праздникам и сразу погружает посетителей в волшебную атмосферу, там установили 11 ёлок.

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