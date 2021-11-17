Когда в Челябинске открывают ледовые катки

Ждем запуска катков в парке Терешковой, в горсаду им. Пушкина и на Лыжной базе

В Челябинске устанавливаются минусовые температуры, и в городе начинают заливать катки. В администрации площадок не спешат анонсировать точные даты открытия катков, ссылаясь на непредсказуемую уральскую погоду, которая влияет на процесс заливки. Тем не менее уже стало понятно, какие катки открываются в ближайшее время. Об этом рассказываем подробнее.



Каток в парке Терешковой

Открытие: в ноябре.

По официальной информации в парке, открытие запланировано на 19 ноября, но запуск могут перенести на следующую неделю. К открытию здесь готовятся уже с октября: рабочие начали монтаж катка на дорожках еще месяц назад. Конструкция уже полностью готова, но погода может подвести.

На каток будут пускать по сеансам. Вход со своими коньками — 100 рублей, с коньками из проката — 200 рублей. Днем в будние дни всех также приглашают на бесплатные сеансы.

Каток на Лыжной базе

Открытие: 27 ноября.

В этом году каток на Комсомольском проспекте претерпел большие изменения. Осенью на площадке открыли футбольное поле с искусственным покрытием. Но от катка решили не отказываться. Лед заливают прямо поверх пластиковой травы, предварительно закопав ворс под снегом. Также здесь установят новогоднюю подсветку.

На катке поднимут цены за вход. Теперь он стоит 150 рублей для взрослых и 100 рублей для детей. Прокат коньков также стоит 150 рублей для взрослых и 100 рублей для детей.

Каток в горсаду им. Пушкина

Открытие: в ноябре.

Несмотря на активную подготовку к старту, точную дату открытия в парке не называют. Цены и расписание работы обещают оставить прежними.

Каток в парке Гагарина

Открытие: начало декабря.

В ЦПКиО им. Гагарина каток заливают, но о дате открытия пока не говорят. Известно, что на льду будет проводиться музыкальная программа, которая так полюбилась в прошлом году посетителям.

Цены за вход: взрослый — 100 рублей, детский — 60 рублей. Прокат коньков: взрослый — 110 рублей час, детский — 60 рублей час.

Каток «Металлург»

Открытие: неизвестно.

В этом году стадион «Металлург» отремонтировали, но о катке пока ничего не говорят. По словам сотрудников спортивного комплекса, лед еще не начинали заливать.

Пока самым доступным местом, где можно прокатиться на коньках, остается ледовый дворец «Молния». Но при входе на массовые катания необходимо предъявить QR-код, справку о вакцинации или справку о том, что вы переболели коронавирусом.

В будни сеанс начинается в 19:00, в выходные — с 13:30. Стоимость билетов для взрослых от 220 рублей, для детей от 100 рублей. Прокат коньков 100 рублей.