В челябинском парке Терешковой начали монтаж ледового катка

Открытие запланировано на ноябрь

В Челябинске рабочие приступили к строительству ледового катка в парке Терешковой. Как и в прошлом году, его зальют на асфальтированных дорожках, и поэтому посетители смогут кататься прямо по аллеям между клумб и у фонтана.



В данный момент рабочие занимаются обустройством основания катка для заливки.

«Ведутся работы по монтажу деревянного покрытия, установке уплотнительного материала и армированных плит, укладка пластиковых труб (для наполнения охлаждающим элементом)», — сообщили в управлении культуры администрации Челябинска.

Потом по периметру катка установят металлические ограждения, а когда все подготовительные работы закончат, включат холодильные установки. Они находятся в парке еще с прошлого года, на лето их законсервировали.

Напомним, что катком в парке занимается московская компания «Формула льда». На обустройство объекта организация выиграла тендер стоимостью 4,2 миллиона рублей. Открытие катка запланировано на ноябрь 2021 года.