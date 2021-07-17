В Челябинске после реконструкции откроют стадион «Металлург»

Более 1600 спортсменов будут заниматься в комфортных условиях

Сегодня, 17 июля, ход строительных работ на спортивном объекте проинспектировал губернатор области Алексей Текслер. Глава региона остался доволен темпом работ и дал поручение в следующем году заменить футбольное поле на современное искусственное покрытие, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Это знаковый спортивный объект для Металлургического района, на нем всегда кипела спортивная жизнь. И я благодарен Челябинскому металлургическому комбинату за то, что обновляют спортивный объект», — отметил Алексей Текслер.

Кипит работа и внутри спорткомплекса — покрасили фойе, коридоры, лестницы и туалетные комнаты. Кроме того, установили 19 витражных окон, общая площадь остекления составила более 450 квадратных метров, а также поставили новые двери, обновили входную группу и обеспечили доступность комплекса для маломобильных групп населения.