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/ Филиппа Киркорова восхитил флешмоб челябинских поклонников

Филиппа Киркорова восхитил флешмоб челябинских поклонников

Певец признался в любви к южноуральским фанатам.
сегодня в 11:30
  |  Культура

Известный эстрадный певец Филипп Киркоров остался доволен концертом, прошедшим в Челябинске 14 февраля. И даже признался в любви своим поклонникам, которые посетили мероприятие в день всех влюбленных. Кроме того, певца порадовал флешмоб челябинского фан-клуба. Свое восхищение Филипп Киркоров выразил через социальные сети.

Как же, вчера, 14 февраля, в Челябинске, невероятно, ярко и празднично, мы с моими зрителями, пришедшими на наше 3-е Премьерное Шоу «Цвет настроения» отметили мой «профессиональный» праздник — День святого Валентина. Ну, а какой красивый многотысячный флешмоб подготовили мои челябинские поклонники и местный Фан-клуб! Спасибо за ваши более 1000 сердец в этот вечер, в прямом и переносном смысле. Я люблю вас! Любите и будьте любимыми! — написал Филипп Киркоров на своей странице в «Инстаграме».

Накануне концерта Филипп Киркоров посетил развлекательный комплекс «Мегаполис». Певец сходил на поздний сеанс в кинотеатре и встретился с владельцем КРК Александром Одольским.

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