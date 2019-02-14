/ Филипп Киркоров оценил мягкие кресла в обновленном кинотеатре Челябинска

Артист выбрал для посещения поздний сеанс.

Посетители «Мегаполиса», пришедшие на поздний сеанс 13 февраля, смотрели фильм вместе с королем эстрады Филиппом Киркоровым. Артист прибыл в Челябинск, чтобы выступить с концертом «Цвет настроения», и заодно встретился с владельцем КРК — Александром Одольским.

«Святой Валентин» в мягком кинотеатре. Его посетил Филипп Бедросович. Время было позднее, 21:30. — написал на своей странице в фейсбук Александр Одольский.

Концерт Филиппа Киркорова запланирован на вечер 14 февраля. Он пройдет в Театре оперы и балета имени Глинки.