В Челябинской области передумали закрывать кинотеатр «Октябрь»

Директор решил в здании открыть батутный парк

В Кыштыме решили не закрывать кинотеатр «Октябрь». Единственный кинозал в городе не работал почти два месяца из-за ухода из российского проката зарубежного кино. Но сейчас в соцсетях появилось сообщение, что кыштымский кинотеатр вновь откроет свои двери для зрителей. Корреспондент Первого областного информагентства связался с директором Сергеем Мунтяном и узнал, что заставило его передумать.



Вместо кинозала — батутный парк

Как пояснил директор, в кинотеатре пересмотрели планы по развитию и отказались от дополнительного кинозала на втором этаже. Вместо него внутри помещения решили сделать батутный центр.

«В текущей ситуации один кинотеатр не может покрывать расходы, но летом их будет меньше — например, не нужно будет платить за отопление. Сейчас мы хотим сделать ставку на дополнительные развлечения. У нас есть помещение на втором этаже, его реально переоборудовать под батутный центр», — объясняет Сергей Мунтян.

Также в кинотеатре продолжит работать кафе, где возможно провести день рождения для детей. Большой кинозал будет работать в прежнем режиме уже с 20 мая, в соцсетях появилось расписание показов.

«Как долго продержимся — я не знаю»

На днях правительство России отклонило просьбу Ассоциации владельцев кинотеатров в финансовой поддержке киносферы в размере 6,5 млрд рублей. Но Сергей продолжает надеяться на помощь — по крайней мере, от администрации Кыштыма или правительства Челябинской области. Ранее он предлагал отменить наказание за использование пиратских копий фильмов в прокате.

«Сейчас все находится в подвешенном состоянии. И я не знаю, на сколько открываюсь, удастся ли кинотеатру выходить в ноль. Возможно, в сентябре вновь придется сворачиваться, выставлять здание на продажу. А может, что-то изменится», — рассуждает Сергей Мунтян.

Отметим, что также Сергей закрыл кинотеатр в Златоусте из-за оттока зрителей. Пока у предпринимателя работают кинозалы в Екатеринбурге и Оренбурге, но по его словам, и там дела идут плохо.

На поддержку могут рассчитывать только муниципальные кинотеатры — их репертуар пополнится некассовыми фильмами российского и иностранного производства. Прокатные удостоверения для этого закупает областной киноцентр им. Герасимова.