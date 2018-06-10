Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.34 -0.33 73.37 -0.42
Челябинск
сейчас
 
+15 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинский кинофестиваль получил финансовую поддержку Росмолодежи

Челябинский кинофестиваль получил финансовую поддержку Росмолодежи

Грант решили потратить на создание комфортных условий участникам и жюри.
сегодня в 14:52
  |  Культура

Студентка Челябинского института культуры Екатерина Овчинникова привезла с форума «Алтай. Точка роста» домой денежный грант на развитие кинопроекта. Фестиваль «ЧелоВечное кино», созданный ей и коллегами по цеху, признали одним из перспективных проектов. Росмолодежь выделила 200 тысяч рублей на дальнейшую жизнь фестиваля.

«ЧелоВечное кино» — социально значимый проект, благодаря которому на Южном Урале создается профессиональное сообщество кинематографистов всей России. Это уникальная возможность получить бесплатное образование в области кино, представить свой фильм на широкой площадке и получить отзывы от профессионалов и зрителей, а также победить в конкурсе кинопроектов и получить финансовую и кураторскую поддержку. — рассказала Екатерина Овчинникова.

Полученные деньги организаторы «ЧелоВечного кино» решили направить на оплату проезда и проживания членов жюри и экспертов, конкурсантов фестиваля в 2019 году.

Напомним, что это не первая победа команды фестиваля «ЧелоВечное кино». В 2017 году проект воплотился жизнь, благодаря грантовой поддержке форума «Утро».

Культура
Первый сеанс в кинотеатре под открытым небом пройдет в Парковом перед Днем Победы
07.05.2018
Первый сеанс в кинотеатре под открытым небом пройдет в Парковом перед Днем Победы
Культура
Челябинский кинокластер поможет создать российский Союз кинематографистов
25.04.2018
Челябинский кинокластер поможет создать российский Союз кинематографистов
Общество
Кинотеатрам предложили организовать противопожарные инструктажи перед каждым сеансом
13.04.2018
Кинотеатрам предложили организовать противопожарные инструктажи перед каждым сеансом
Общество
В 8 кинозалов Челябинской области завезут современное оборудование по инициативе Фонда кино
06.04.2018
В 8 кинозалов Челябинской области завезут современное оборудование по инициативе Фонда кино
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Соседи рассказали о состоянии маленьких братьев, выпрыгнувших в окно из-за пожара
сегодня в 15:56
Соседи рассказали о состоянии маленьких братьев, выпрыгнувших в окно из-за пожара
Происшествия
16-летний челябинец находится в коме после прогулки у бассейна на курорте Турции
сегодня в 15:20
16-летний челябинец находится в коме после прогулки у бассейна на курорте Турции
Общество
Ниже нуля опустится температура в Челябинской области перед Днем России
сегодня в 15:05
Ниже нуля опустится температура в Челябинской области перед Днем России
Культура
Челябинский кинофестиваль получил финансовую поддержку Росмолодежи
сегодня в 14:52
Челябинский кинофестиваль получил финансовую поддержку Росмолодежи
Общество
Собственник сменился у южноуральского агрохолдинга «Здоровая ферма»
сегодня в 14:06
Собственник сменился у южноуральского агрохолдинга «Здоровая ферма»
Общество
Покупку литра бензина за 100 рублей предрекают независимые АЗС
сегодня в 13:30
Покупку литра бензина за 100 рублей предрекают независимые АЗС
Хоккей
«Металлург» усилил состав двумя нападающими
сегодня в 12:25
«Металлург» усилил состав двумя нападающими
Происшествия
Водитель грузовика умер в ДТП с самосвалом на трассе М-5
  
сегодня в 11:43
Водитель грузовика умер в ДТП с самосвалом на трассе М-5
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6