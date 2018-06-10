/ Челябинский кинофестиваль получил финансовую поддержку Росмолодежи

Грант решили потратить на создание комфортных условий участникам и жюри.

Студентка Челябинского института культуры Екатерина Овчинникова привезла с форума «Алтай. Точка роста» домой денежный грант на развитие кинопроекта. Фестиваль «ЧелоВечное кино», созданный ей и коллегами по цеху, признали одним из перспективных проектов. Росмолодежь выделила 200 тысяч рублей на дальнейшую жизнь фестиваля.

«ЧелоВечное кино» — социально значимый проект, благодаря которому на Южном Урале создается профессиональное сообщество кинематографистов всей России. Это уникальная возможность получить бесплатное образование в области кино, представить свой фильм на широкой площадке и получить отзывы от профессионалов и зрителей, а также победить в конкурсе кинопроектов и получить финансовую и кураторскую поддержку. — рассказала Екатерина Овчинникова.

Полученные деньги организаторы «ЧелоВечного кино» решили направить на оплату проезда и проживания членов жюри и экспертов, конкурсантов фестиваля в 2019 году.

Напомним, что это не первая победа команды фестиваля «ЧелоВечное кино». В 2017 году проект воплотился жизнь, благодаря грантовой поддержке форума «Утро».