Хедлайнером рок-фестиваля «Арт‑Платформа» в Магнитогорске станет Вячеслав Бутусов

На сцене выступят 11 музыкальных групп

В воскресенье, 30 июня, в Магнитогорске пройдет финал Всероссийского рок-фестиваля «Арт‑Платформа». На сцене выступят 11 коллективов, а хедлайнером станет лидер Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Фестиваль пройдет в парке у Вечного огня. Он начнется в 14 часов. На сцене выступят музыканты из Магнитогорска, Белорецка, Уфы, Нижнего Тагила, Кургана и Москвы. Все они прошли отборочный этап и будут бороться за звание лучшего коллектива.

Награждение начнется в 19:55. После него на сцену выйдет кантри-блюзовая команда из Челябинска «Братья Енотовы». А в 21:00 начнется выступление Вячеслава Бутусова.

По словам одного из участников Евгения Змановского, раньше фестиваль проходил в ДКС им. Мамина-Сибиряка и длился четыре дня. На него приезжали группы из разных регионов России, а также из ближнего зарубежья. Сейчас мероприятие проводят на открытых площадках, и оно стало доступно для широкой аудитории.

Отметим, с 28 июня в Магнитогорске начнут отмечать 95-летие со дня основания города. Оно плавно перейдет в празднование Дня металлурга. Для жителей подготовили развлекательную программу, которая будет длиться месяц. Речь идет о выступлениях артистов, театральных представлениях, фестивале «Половодье», световом шоу, фейерверке.