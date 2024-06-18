Фестиваль балета в Челябинске завершился ярким гала‑концертом

Делимся фотографиями с праздника танца

В Челябинском театре оперы и балета подошел к концу XV Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой». С 7 по 17 июня на сцене Театра имени М. И. Глинки показали балет «Мата Хари» — последнюю премьеру 68-го театрального сезона, балет «Барышня-крестьянка» Башкирского театра оперы и балета и сказочную постановку «Тысяча и одна ночь» Азербайджанского театра оперы и балета. Закрыл фестиваль гала-концерт с участием челябинских и приглашенных артистов. Как это было — в нашем фоторепортаже.

Гала-концерт впитал в себя каноничный балет и авторский, граничащий с контемпом — современным танцем. Зрители увидели адажио из «Раймонды», па-де-де из «Венецианского карнавала» и «Кармен». С классической программой на сцену в том числе вышли прима-балерина Большого театра, приглашенная артистка балета Метрополитен Марианна Рыжкина и премьер Большого театра Руслан Скворцов.

Но на традиционном балете артисты решили не останавливаться. Так, солисты Башкирского театра оперы и балета показали номер «Номофобия» о зависимости от смартфона и стремлении все время листать новостную ленту, даже если твоя половинка требует немного внимания.

Яркие, сложные и незнакомые челябинскому зрителю номера составили значительную часть гала-концерта. Специально для фестиваля солисты челябинского театра примерили на себя роли хореографов-постановщиков. Так, Зураб Микеладзе представил номер «Аполлон», вдохновленный эпохой античности.

Вышли на сцену и юные воспитанники балетной школы. Подростки исполнили «Тирольский танец».

Гости из Баку представили фрагмент из показанной в рамках фестиваля «Тысячи и одной ночи» и другую историю с восточным колоритом — номер из «Легенды о любви».

«От всей души поздравляю всех нас с завершением фестиваля и фееричным гала-концертом! Благодарю каждого из вас, кто приходил на наш фестиваль, благодарю всех организаторов и гостей-участников. И конечно же, большой поклон нашим замечательным артистам», — обратилась со сцены общественный деятель Ирина Текслер.

Посчастливилось зрителям увидеть выступление народной артистки России Татьяны Предеиной, ученицы Екатерины Максимовой, в честь которой назван международный фестиваль. Балерина выступила с нежным и чувственным номером «Элегия».

Самые громкие аплодисменты сорвали артисты челябинского театра. Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев исполнили миниатюру «Мугам», вдохновленную Востоком, и классическое па-де-де. Бурными овациями провожали со сцены и Дарью Демченко с инопланетным номером «Химера», и Валерия Целищева с зажигательным греческим танцем сиртаки.

А закрыла фестиваль «Вальпургиева ночь» — фантастическая и потусторонняя пляска обитателей ада: чертей, ведьм и грешников.