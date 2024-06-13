На Ильменский фестиваль можно будет добраться на ретропоезде

Туристический состав будет ходить три дня

С 28 по 30 июня из Челябинска до Миасса и обратно будет курсировать электричка «Грушинский экспресс». На ней любители авторской песни смогут добраться на традиционный Ильменский фестиваль, рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

В пятницу, 28 июня, отправятся поезда № 7434/7436/7438 из Уфы до Миасса (отправление в 06:53), № 7429 Челябинск — Миасс (отправление в 17:00) и № 7430 Миасс — Челябинск (отправление в 18:51).

29 июня на фестиваль можно будет уехать в 09:50 на электричке № 7433 Челябинск — Миасс. Обратный состав в Челябинск отправится из Миасса в 22:00.

В воскресенье, 30 июня, будут курсировать маршруты № 7435 Челябинск — Миасс (отправление в 09:50) и № 6419/6421/7437 Миасс — Уфа (отправление в 16:45).

Ретросостав будет оформлен в бардовском стиле: с постерами известных исполнителей и «музыкальными» элементами декора.