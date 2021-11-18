Каток в челябинском парке Терешковой откроется 19 ноября

Открытие не стали переносить из-за погодных условий

Каток под открытым небом в детском парке имени Валентины Терешковой откроется 19 ноября. Открытие пройдет в 17:00 с музыкально-развлекательной программой, а первый сеанс массового катания начинается начнется в 18:00, он пройдет полтора часа. Второй сеанс начнется в 20:00.



Будет работать гардероб и прокат. Полноценная работа катка начнется с 20 ноября. Будут организованы бесплатные и платные сеансы для катания, по полтора часа каждый.

Бесплатные сеансы проходят ежедневно:

С 12:00 до 13:30;

С 14:00 до 15:30;

С 15:30 до 16:00;

Платные сеансы проходят ежедневно:

С 16:00 до 17:30;

С 18:00 до 19:30;

С 20:00 до 21:30;

Дополнительный сеанс в выходные дни и праздники: с 22:00 до 23.00;

Цена билета на сеанс (1 час 30 минут) 200 рублей.

Прокат коньков — 150 рублей.

Заточка коньков обойдется в 200 рублей

Каток расположен не в привычной «коробке», а прямо в парке, льдом покрыли прогулочные дорожки, их длина — 800 метров, а ширина от 15 метров.

QR-коды для посещения катка не нужны, в помещении гардероба действует масочный режим.