Каток под открытым небом в детском парке имени Валентины Терешковой откроется 19 ноября. Открытие пройдет в 17:00 с музыкально-развлекательной программой, а первый сеанс массового катания начинается начнется в 18:00, он пройдет полтора часа. Второй сеанс начнется в 20:00.
Будет работать гардероб и прокат. Полноценная работа катка начнется с 20 ноября. Будут организованы бесплатные и платные сеансы для катания, по полтора часа каждый.
Бесплатные сеансы проходят ежедневно:
С 12:00 до 13:30;
С 14:00 до 15:30;
С 15:30 до 16:00;
Платные сеансы проходят ежедневно:
С 16:00 до 17:30;
С 18:00 до 19:30;
С 20:00 до 21:30;
Дополнительный сеанс в выходные дни и праздники: с 22:00 до 23.00;
Цена билета на сеанс (1 час 30 минут) 200 рублей.
Прокат коньков — 150 рублей.
Заточка коньков обойдется в 200 рублей
Каток расположен не в привычной «коробке», а прямо в парке, льдом покрыли прогулочные дорожки, их длина — 800 метров, а ширина от 15 метров.
QR-коды для посещения катка не нужны, в помещении гардероба действует масочный режим.