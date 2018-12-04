/ «Бременских музыкантов» в Челябинске покажут в трехсотый раз

Юбилейный показ спектакля состоится в ТЮЗе.

Спектакль «Бременские музыканты» Молодежного театра скоро отпразднует юбилей. 9 декабря состоится 300-й показ! Впервые его презентовали на сцене 27 сентября 2003 года.

Артисты, которые сыграли во всех (или почти во всех) спектаклях, приняли участие в спецпроекте-фотосессии. На всех снимках они очень удивлены тем, как быстро пролетело время, за которое любимый спектакль успели показать уже 299 раз! Кстати, на фотографии засветился и директор ТРЦ «Восточный экспресс» Павел Михайлов, который в постановке «Бременских музыкантов» играет роль трубадура.

Когда мы ставили «Бременских», совсем другое было время. Страна была другая, было ощущение движения вперёд. И тот жизнеутверждающий посыл, та радость, то ощущение счастья, что мы тогда закладывали в эту постановку, — всё осталось. Спектакль живёт, звучит, дарит и артистам, и зрителям радость. Это главное. Я верю, что жизнь — увлекательное путешествие, как бы тяжело ни было. И, я надеюсь, наши «Бременские музыканты» передают этот настрой. — рассказывает режиссёр Олег Хапов.

Одна из отличительных черт спектакля — команда постановщиков. Так, режиссером по пластике в «Бременских музыкантах» выступил заслуженный артист РФ, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Виктор Панфёров; вокалом с артистами занималась легенда Молодёжного театра, музыкальный руководитель Анна Розенберг, а аранжировки писал лидер легендарной группы «УрфинДжюс» Александр Пантыкин. За визуальный облик и сценографию спектакля в ответе художник Олег Петров — именно он все это придумал.