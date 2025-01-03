Как создают новогодний спектакль в театре оперы и балета Челябинска

Лайфхак: если прийти за полчаса до постановки, то в фойе можно пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой

Музыкальный спектакль «Волшебный посох Деда Мороза» продолжает новогоднюю кампанию в театре оперы и балета им. М. И. Глинки, передает корреспондент «Первого областного».

Значительные силы оперного театра задействованы в чудесном семейном мюзикле. Ведущие солисты оперной труппы перевоплощаются в главных героев сказки. Коршун и Ворона захотели, чтобы всегда было лето, а зимние холода никогда не наступали. Для этого они решают украсть волшебный посох у Деда Мороза. Затея удается, начинается глобальное потепление. Как быть, что делать?





Спасение мира, Деда Мороза и Снегурочки берут в свои руки веселая компания друзей: Лиса, Заяц и Волк. Поиски волшебного посоха заставляют друзей отправиться в дорогу, находить выход из безвыходных ситуаций, преодолевать множество препятствий.

«Роль Деда Мороза одна из самых трогательных в репертуаре. Облачение в костюм, конечно, занимает довольно много времени, на спектакль мы начинаем собираться заранее. Но общение с детьми, их искренняя радость от встречи с волшебником, придают и нам сил, дают дополненный заряд энергии», — рассказывает исполнитель роли Деда Мороза, солист оперы Виктор Кириллов.

Вместе с артистами театра в постановке активно задействованы юные талантливые ребята. В спектакле принимают участие воспитанники Детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна. Музыка Владимира Баскина, увлекательное либретто Евгения Муравьева во многом залог успеха спектакля. Яркие костюмы, объемные декорации помогают перенестись зрителям в мир сказки.





«Очень люблю детские утренние спектакли. Просыпаюсь пораньше, за окном еще темно, зажигаю свечу, огни на новогодней елочке, начинаю собираться. Создается чудесное новогоднее настроение, которым хочется поделиться с нашими зрителями. Мне нравится играть с детьми около елки, общаться с ними, фотографироваться», — делится исполнительница роли Снегурочки, солистка оперы Екатерина Чебыкина.

Рекомендуем приходить на спектакль заранее. Примерно за полчаса до начала постановки в фойе театра к елке выходят Дед Мороз со Снегурочкой. Можно успеть пообщаться с волшебником, сфотографироваться со Снегурочкой, спеть с ними веселые песни. Затем все зрители отправляются в зрительный зал, где начинается представление.





Спектакль «Волшебный посох Деда Мороза» можно посмотреть до 7 января включительно. Показы идут несколько раз в день, билеты в кассах театра еще есть в продаже.

Возрастное ограничение 0+