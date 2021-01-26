«Демоны» на сцене Челябинского театра драмы

Новый спектакль Челябинского театра драмы «Демоны» - мелодраматический хоррор, или очередные сцены из семейной жизни





Спектакль "Демоны" вышел на малой сцене Челябинского драматического театра в конце ноября, перед тем, как город охватила предпраздничная лихорадка. Премьера не была очень громкой, но спустя два месяца постановка собирает полный (с учетом всех ограничений по количеству) зал. Как четверо человек на сцене заставляют зрителей поверить, что они спустились в настоящий ад, коим является их собственная жизнь? Что происходит с близкими людьми, которые однажды решили, что они пара? За что они мучают друг друг и называют это семейной жизнью?О спектакле и пертурбации института брака эмоционально рассказывает наша коллега, журналист "Челябинского обзора" Ксения Шумина.

Спектакль «Демоны» идет на малой сцене Челябинского театра драмы



Кто бы вы ни были, из каких условий, предтеч бы ни складывалась ваша семейная жизнь, вам не избежать прихода демонов, говорят нам и Ларс Нурен, и создатели спектакля в челябинской драме.

Драматург, режиссер и артисты, кажется, чуть приоткроют двери к выходу из этого ада — но для зрителя это будет лишь началом собственного хождения по его кругам.