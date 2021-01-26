О спектакле и пертурбации института брака эмоционально рассказывает наша коллега, журналист "Челябинского обзора" Ксения Шумина.
Спектакль «Демоны» идет на малой сцене Челябинского театра драмы
Кто бы вы ни были, из каких условий, предтеч бы ни складывалась ваша семейная жизнь, вам не избежать прихода демонов, говорят нам и Ларс Нурен, и создатели спектакля в челябинской драме.
Драматург, режиссер и артисты, кажется, чуть приоткроют двери к выходу из этого ада — но для зрителя это будет лишь началом собственного хождения по его кругам.