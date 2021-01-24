Так танцевала сама жизнь

В Молодежном театре состоялась премьера пластического спектакля «Трованты»

Не смотрите афиши, забудьте все, что написано в анонсах (в том числе и у нас). Не ищите на сцене скандинавскую деревню, злых духов и обманутую девушку, это страшно отвлекает. Потому что перед вами развернется, раскрутится само бытие, коллективное бессознательное, втягивающее зрителя по самые кончики пальцев.





«Трованты» должны были случиться еще два года назад:

«В чистом виде постановка отняла бы у нас месяца два, но ремонт театра и карантинный сезон внесли свои коррективы», — качает головой Вячеслав Косарев, режиссер по работе с актерами.

Целиком пластический спектакль стал первым экспериментом для Молодежного, ранее на сцене театра танец были лишь дополнением к драматическому действию. Впрочем, теперь в репертуарном пластическом спектакле уже нет нотки диковинки, ведь главный режиссер Иван Миневцев провозгласил территорию театра местом, «где может происходить буквально вcё».

Сегодня приглашены друзья, пресса, близкие театру люди. До генерального прогона перед премьерой минут 20. И у меня есть время задать пару вопросов режиссерам и хореографам. Это Владислав Морозов и Елена Пришвицына из Челябинского театра современного танца Ольги Пона. Жаль, что наша беседа состоялась до спектакля. После — я бы задала совсем другие вопросы. Вопросы, которые были бы действительно важны, а не вот это все.

—Почему эту историю танцуют актеры Молодежного? Зачем мифы о викингах и живых камнях драматическим актерам?

— Это эксперимент, нам хотелось передать смысл не столько выверенными движениями, сколько эмоциями. Зрители решат, насколько это удалось. Мы же благодарны актерам за преданность идее, не угасший огонь все эти два года. Огромное удовольствие с ними работать, желание раскрывать. «Трованты» — это не просто миф о живых камнях, это о простых чувствах, любви, желании, — отвечает Елена Пришвицына.

— Может мы, драматические актеры не так красиво тянем ногу, но проживаем это движение каждую секунду. Мы не просто танцуем, мы погружаемся в настроение, энергетику. Театр современного танца прекрасен и очень эстетичен, а наши викинги более жесткие, настоящие", — вмешивается Вячеслав Косарев

— У актеров есть свои обычные, драматические роли. Сложно было вжиться в действие без слов?

— Актерам до сих пор сложно. Нужно весь непрерывный час быть в действии: каждый мускул, каждое движение глаз, из образа нельзя выключиться ни на секунду, — продолжает Вячеслав Косарев.

— Вы помогаете зрителям понять, о чем спектакль без слов?

— Мы даем какие-то отправные точки, но понимаем: каждый гость увидит свою историю, объяснит и примет то, что ему важно. На восприятие влияют не только движения, а все действо в целом«, — поясняет Владислав Морозов.

— Художники сцены и видеоряда, костюмов и грима, музыкального сопровождения, они подхватили нашу идею, развили ее, украсили спектакль, усилили его. Красивые «Трованты» — заслуга всей команды«, — подчеркивает Елена Пришвицына.

— Почему у исключительно пластичного спектакля маркировка 16+?

— Он очень чувственный. Не пошлый, а именно энергетически заряженный любовью. Возможно, после премьеры и первых реакций эта цифры изменится, — надеется Елена Пришвицына.





Раздается звонок, до спектакля остается буквально несколько минут. Елена подхватывает одну из актрис в образе (девушка с дредами, татуировками на теле, одета во что-то варварское) и они быстро разбирают несколько движений. В узком коридорчике за кулисами выглядит странно, но на сцене этот фрагмент заставляет меня вздрогнуть и стиснуть зубы от напряжения.

Свет в зале погас, на занавесе проявились руны, а потом на нас обрушилась река. Она стекала прямо в зрительный зал, журчала, переливалась, лениво ворочая камни. В сумраке появились танцоры. Кто-то шепнул «дыши», актеры вдохнули и...





Они танцуют, одновременно похожие на хищников или всполохи огня. Говоря что-то на самом древнем языке, появившемся раньше первого слова. Бессознательный, рефлекторный и абсолютно искренний — это движение. Желание, агрессия, борьба, любовь — не сказанные, сделанные! Язык хищников, язык природы.





В какой-то момент я осознала, что вся подалась вперед, лицо напряжено, рот открыт, ногти впились в спинку кресла, пресс сковал диафрагму и даже пальцы ног поджаты. Я готова бежать и догонять, спасать и нападать, танцевать и отдаваться чувствам. Эти танцы обращены даже не к зрителям, а к чему-то дремучему, какому-то родовому сознанию, побуждают к действию на уровне инстинктов.





Зал наполняется звуками: рычание, шорохи, свист, шепот, грохот. Так, наверное, звучала бы жизнь в центре Земли. Декорации, видеоряд, этническая кельтская музыка затягивают зрителя в водоворот прошлых жизней, когда была магия, но не было условностей. Когда совершали обряды и сидели с варганами у костра. Охотились на зверя и на человека. Любили и боролись за свои чувства. А потом разом все оборвалось и нас снова затопила река, чистейший водопад. Занавес!





Шумно выдыхаю и оглядываюсь по сторонам: зрители расслабленно откидываются в креслах, на лицах остатки хищной улыбки, восторга и испуга. Публика аплодирует, а я вижу слезы на глазах Елены Пришвицыной. Свершилось!





«Трованты» — спектакль, который стоит посмотреть не единожды. Чтобы во второй раз заметить сюжет. И наконец в третий — смириться с ним и насытиться.

Повторные показы спектакля состоятся 30 января, 10 и 16 февраля.

Фото: Игорь Шутов, Молодежный театр.