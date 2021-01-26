Афиша на неделю: куда пойти в Челябинске 26–29 января

Новый джаз-клуб, премьера в Театре современного танца и зарисовка из жизни идиота — мы знатно развлечемся в последнюю неделю января

Академия театральных знатоков

26.01, 18:30, 12+

Театр драмы им. Наума Орлова

Участие бесплатное





В челябинском Театре драмы с декабря открыта Академия театрального зрителя. На занятиях гостям рассказывают чуть больше о театре, искусстве и даже этикете. 26 января третье занятие — о жанрах. Чтобы вы потом между делом могли отметить, что вот эта комедия на самом деле в чистом виде трагифарс, а опереточный Мистер Икс ничего не имеет общего с кинематографическим и драматическим. На встрече будут присутствовать специальные гости: Олег Петров, главный художник театра, и актриса Ирина Бочкова. Попасть на занятия может любой желающий, нужно записаться по телефону 8-919-327-7559.

Connect, премьера

26.01, 18:30, 12+

Театр «Манекен»

Билеты 400 рублей





Танцовщики Театра современного танца настолько вдохновленные, что сами придумывают себе спектакли. И 26 января — премьера новой постановки хореографа и преподавателя Дениса Чернышова. У Дениса за плечами своеобразный хореографический стендап «Одуванчики», который был представлен на одном из фестивалей камерных спектаклей, соучастие в «Металлочке», золотомасочный «Картон» и даже контемпорари-дэнс сериал. Connect — пластический перформанс в компании классических инструментов — за музыкальное сопровождение отвечает композитор Шамиль Сабиров и симфоническая группа Rezonans Makers. Кроме новинки, танцоры театра покажут «Существительное и прилагательное» и «Антиципацию».

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Выставка о Холокосте, Исторический музей, вход свободный, 6+



Сбор барахла

До 27.01, 23:59, 0+

«Клоповник» (Свердловский проспект, 60)





В конце января «Клоповник» проводит в Челябинске своп-вечеринку. Это когда люди приносят свое ненужное барахло (хорошее, полезное или красивое) и меняют на что-то чужое, тоже хорошее, полезное и красивое, но нужное. Принимают одежду, безделушки, арт-товары и электронику. Организаторы готовятся к встрече, поэтому просят вещи принести заранее, чтобы все рассортировать и, может, убрать совсем никудышный хлам. Вещи, которые никому не достанутся, отправятся в «Разделяйку» и «Вещеворот», насколько это возможно. Подобные вечеринки уже проводились в городе несколько лет назад, но потом движение затихло, потому что не было подходящей площадки.

«Идиот!»

27.01, 18:00, 16+

Молодежный театр

Билеты 400—500 рублей





Трагедия главного и молодого режиссера Ивана Миневцева по мотивам пьесы Чехова «Иванов». Миневцев смело наложил страдания чеховского героя на философию Достоевского и перенес все это на сцену. Странный и смешной герой путается в любви, деньгах и собственных чувствах. Настолько, что главный вопрос пьесы — «Жить или не жить?» — даже и задавать неловко. Такой удобный сюжет лихо поместился в отсутствующие временные и географические рамки, так что талантливому Антону Сластникову, художнику по свету, оставалось только расставить акценты и погасить свет на самом интересном месте. Еще одна особенность спектакля — его стильное звуковое сопровождение. Музыку к спектаклю написал Константин Хазанович, один из лучших джазовых музыкантов Санкт-Петербурга.

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«Гамлет» на большом экране к\т им. Пушкина, 18:00, 12+



Джаз-концерт

28.01, 20:00, 18+

Porolon jazz

Молодогвардейцев 27д,

(задний вход со стороны парка)

Билеты 850—1000 рублей





В Челябинске открылась новая джазовая площадка Porolon jazz. Почти подпольная, с хорошей акустикой, визуальными инсталляциями и идеальной джазовой атмосферой. 28 января тут будет играть известное Jazz-Mix трио Константина Щеглова (они еще играли в трио «Интуиция» вместе с Ульяной Пережогиной). В свободное от «Уральского диксиленда» время артисты сыграют самые хитовые композиции и несколько импровизаций. Мест в зале мало, свободных билетов еще меньше. Можно приобрести на входе или вот тут.

«Диалоги с Моцартом»

28.01, 18:30, 6+

Органный зал «Родина»

Билеты по 250 рублей





Постоянные музыканты Челябинской филармонии продолжают знакомить горожан с лучшей классической музыкой. Серия встреч «Диалоги с...» — это самые знаковые произведения популярных композиторов в оригинальном звучании или вариациях других музыкальных мастеров. Мелодии исполняет трио музыкантов (фортепиано, скрипка, гитара) и сольное сопрано. Встреча в четверг, 28 января, будет посвящена Моцарту. И кстати, в вариациях можно будет услышать версию моцартовских сюит в аранжировках... Бетховена.

Экскурсия по органному залу

29.01, 18:30, 6+

Органный зал «Родина»

Билеты по 200 рублей



Фото: panosphera.ru

Директор концертного зала «Родина» Ирина Андреева очень увлекательно рассказывает об истории появления зала и перипетиях, которые пережил челябинский орган Hermann Eule. Гости встречи узнают, как реставрировали заброшенный зал, перевозили орган, частями отправляли немецким мастерам на восстановление. Ирина проведет всех желающих по закулисью «Родины» и покажет орган как будто изнутри.

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