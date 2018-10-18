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/ Историческим событием назвал гастроли Большого театра Борис Дубровский

Историческим событием назвал гастроли Большого театра Борис Дубровский

Накануне челябинские зрители услышали оперу Джакомо Пуччини «Богема» в исполнении столичных гостей.
сегодня в 13:05
  |  Культура

Челябинские зрители накануне, 17 октября, услышали оперу Джакомо Пуччини «Богема» в исполнении труппы Государственного академического Большого театра России. Коллектив впервые за 15 лет отправился на гастроли, а столица Южного Урала стала первым городом, куда приехали именитые гости. Подобное мероприятие стало возможным благодаря соглашению, подписанному губернатором Борисом Дубровским и директором театра Владимиром Уриным.

Сегодня Большой театр в гостях у Челябинска. Ровно год назад мы вместе с губернатором подписали договор о сотрудничестве. Он включает в себя не только наш приезд к вам, но и гастроли в Москве Челябинского театра оперы и балета. — рассказал директор Большого театра Владимир Урин.

Постановка Большого стала важным событием для города. Значимость гастролей московской труппы отметил и глава региона.

Гастроли Большого театра в Челябинске стали историческим событием для всех южноуральских поклонников театрального искусства. — поделился губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, жители и гости города смогут посетить постановку сегодня, 18 октября. После окончания гастролей, Большой театр безвозмездно передаст декорации и костюмы «Богемы» Челябинскому театру — на их основе будет сделана новая постановка оперы уже с челябинской труппой. Так, в июне 2019 года южноуральцы представят на сцене Большого местные постановки — «Кармина Бурана», «Пахита» и опера «Риголетто».

Я надеюсь, что наши артисты, в свою очередь, с достоинством представят свои работы столичным зрителям на Новой сцене Большого театра. — добавил глава региона.

Добавим, что проект реализован в рамках программы «Большие гастроли» федерального центра поддержки гастрольной деятельности министерства культуры Российской Федерации.

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