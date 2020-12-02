Ирина Текслер учредила в Челябинской области Фонд поддержки для жителей

Идея пришла первой леди региона во время пандемии коронавируса.

Ирина Текслер стала учредителем «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», который будет создан в Челябинской области. Мысль о том, что такая некоммерческая организация принесет немало пользы жителям региона пришла первой леди во время пандемии, когда правительство прибегло к привлечению средств из других регионов. Для реализации ряда проектов прибегали и к помощи местных НКО.

«В самый сложный период изоляции мы формировали продуктовые наборы для женщин, самостоятельно воспитывающих детей, закупили для Троицкого интерната для детей-инвалидов компьютеры и мультимедийную обучающую панель, из Перми привезли для социальных учреждений чистящие и дезинфицирующие средства, а также химию для санитарной уборки на сумму, превышающую 5 миллионов рублей», — рассказала Ирина Текслер.

Супруга губернатора поделилась и планами на будущее. Ирина Текслер отметила, что впереди много проектов, для реализации которых и решили создать собственную платформу. Это позволит ускорить процесс доведения помощи до адресата.

«Запросов большое количество. Мы сформировали главные направления, за которые берёмся в первую очередь — это борьба с коронавирусом, это помощь в создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями и отдельный большой проект по поддержке детей-сирот и семей с детьми-инвалидами», — добавила первая леди Челябинской области.

Заниматься Фонд будет не только реализацией социальных проектов. В планах организаторов и мероприятия в сфере культуры и образования. Предупреждая каверзные вопросы, Ирина Текслер сразу отметила, что работать она будет исключительно на общественных началах — без какой-либо заработной платы. Кроме того, первая леди пообещала отладить максимально прозрачную и открытую деятельность организации.

Важность начинания уже оценила и первый заместитель губернатора Ирина Гехт, которая отвечает за социальный блок в регионе. По её мнению, деятельность подобных НКО довольно значима, особенно в тяжёлый период пандемии.

«В нашей области есть много НКО, успешно реализующих свои проекты. И создание Ириной Николаевной Фонда 2020 еще раз говорит, что мы на правильном пути взаимодействия правительства и общественных организаций. Мы уже обсудили меры по помощи в борьбе с коронавирусом. Также у Ирины Николаевны есть проект по созданию доступной среды, она уже установила подъемник для детей-инвалидов и не собирается останавливаться, мы же готовы обеспечить содействие», — отметила первый вице-губернатор.

Готовность к сотрудничеству с Фондом 2020 уже выразила и уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова. Омбудсмен добавила, что совместно с НКО Ирины Текслер её аппарат сможет организовывать мероприятия по поддержке детей-сирот и детей-инвалидов.

«Мы с Ириной Николаевной сотрудничаем больше года, и сразу видно было, что в области появился ещё один неравнодушный человек, который помогает не только словом, но и делом. Что касается Фонда 2020, мы уже готовим большой совместный проект на всю область, затрагивающий интересы детей-сирот и детей-инвалидов. Это долгосрочный проект, и вскоре мы его презентуем общественности», — сообщила Евгения Майорова.

Директором фонда стала Вероника Ливончик — один из организаторов волонтерского движения в Челябинской области, активный участник многих социально значимых проектов.