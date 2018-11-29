/ Публичную библиотеку с юбилеем поздравил Борис Дубровский

Челябинской областной универсальной научной библиотеке исполнилось 120 лет.

Челябинская библиотека-читальня была основана в 1898 году, имея в своем фонде всего несколько сотен книг. Сейчас же она располагает более чем 2 миллионами экземпляров, доступными в 45 залах. В этом году библиотека отмечает юбилей — 120 лет. Торжественное празднование состоится сегодня в конгресс-холле «Малахит».

Главная библиотека Челябинской области — это высокий и заслуженный статус. Библиотека была и остается центром притяжения людей науки, студентов, краеведов и просто читателей со всей области, — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский. — Сегодня библиотека — крупнейшее в регионе собрание книг из двух миллионов томов. Это крупный мультимедийный центр, связанный с ведущими библиотеками страны. Год назад мы подписали соглашение с Президентской библиотекой, и сегодня имеем 45 удаленных электронных залов, с доступом к богатейшим ресурсам. Рад, что библиотека умеет удивлять новыми проектами, творческими встречами, нестандартным подходом к делу. Здесь много молодежи, коллектив в самом расцвете своих творческих сил, несмотря на 120 лет истории. — поздравляет библиотеку глава региона Борис Дубровский.

После опыта открытия 45 удаленных читальных залов, в планах у области — открыть 100 виртуальных залов в библиотеках и учебных заведениях.

Удаленный читальный зал — это возможность работать с электронными документами не только в самой библиотеке, но и через личный кабинет, из любой точки. Реализовать идею планируют к 2020 году.