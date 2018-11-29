Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.94 +0.16 75.52 -0.1
Челябинск
сейчас
 
-11 °C
завтра
 
-15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Публичную библиотеку с юбилеем поздравил Борис Дубровский

Публичную библиотеку с юбилеем поздравил Борис Дубровский

Челябинской областной универсальной научной библиотеке исполнилось 120 лет.
сегодня в 10:07
  |  Культура

Челябинская библиотека-читальня была основана в 1898 году, имея в своем фонде всего несколько сотен книг. Сейчас же она располагает более чем 2 миллионами экземпляров, доступными в 45 залах. В этом году библиотека отмечает юбилей — 120 лет. Торжественное празднование состоится сегодня в конгресс-холле «Малахит».

Главная библиотека Челябинской области — это высокий и заслуженный статус. Библиотека была и остается центром притяжения людей науки, студентов, краеведов и просто читателей со всей области, — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский. — Сегодня библиотека — крупнейшее в регионе собрание книг из двух миллионов томов. Это крупный мультимедийный центр, связанный с ведущими библиотеками страны. Год назад мы подписали соглашение с Президентской библиотекой, и сегодня имеем 45 удаленных электронных залов, с доступом к богатейшим ресурсам. Рад, что библиотека умеет удивлять новыми проектами, творческими встречами, нестандартным подходом к делу. Здесь много молодежи, коллектив в самом расцвете своих творческих сил, несмотря на 120 лет истории. — поздравляет библиотеку глава региона Борис Дубровский.

После опыта открытия 45 удаленных читальных залов, в планах у области — открыть 100 виртуальных залов в библиотеках и учебных заведениях.

Удаленный читальный зал — это возможность работать с электронными документами не только в самой библиотеке, но и через личный кабинет, из любой точки. Реализовать идею планируют к 2020 году.

Общество
В Областной библиотеке для слабовидящих и слепых пройдет акция «Хвостатый доктор»
21.11.2018
В Областной библиотеке для слабовидящих и слепых пройдет акция «Хвостатый доктор»
Общество
Мастер-класс, посвященный индустрии моды, пройдет в публичной библиотеке
17.11.2018
Мастер-класс, посвященный индустрии моды, пройдет в публичной библиотеке
Общество
Культурные связи с Казахстаном год успешно налаживает Публичная библиотека
02.11.2018
Культурные связи с Казахстаном год успешно налаживает Публичная библиотека
Хоккей
Челябинский «Трактор» открывает кроссбукиноговую библиотеку
25.07.2018
Челябинский «Трактор» открывает кроссбукиноговую библиотеку
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Борис Дубровский одобрил поддержку медиков, переехавших работать в село
сегодня в 14:51
Борис Дубровский одобрил поддержку медиков, переехавших работать в село
Происшествия
«Лачетти» на полной скорости вылетела в кювет
сегодня в 14:20
«Лачетти» на полной скорости вылетела в кювет
Общество
«Таганай» расширил Великий Уральский путь для туристов
сегодня в 14:12
«Таганай» расширил Великий Уральский путь для туристов
Общество
Отношение челябинцев к уличной торговле проверили социологи
сегодня в 13:40
Отношение челябинцев к уличной торговле проверили социологи
Общество
Пройти в самолет можно будет по смартфону
сегодня в 13:23
Пройти в самолет можно будет по смартфону
Общество
Два раза в неделю челябинцы смогут летать в Казань
сегодня в 13:19
Два раза в неделю челябинцы смогут летать в Казань
Происшествия
Тело 18-летнего жителя Сатки нашли в петле
сегодня в 12:44
Тело 18-летнего жителя Сатки нашли в петле
Происшествия
Лед на реке Миасс не выдержал квадроцикла
сегодня в 12:39
Лед на реке Миасс не выдержал квадроцикла
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6