/ Фильмы из «Списка патриота» закупят для российских солдат и матросов

В перечень вошли как советские картины, так и современные киноленты.

Общественный совет Минобороны составил список «100 кинофильмов российского кинематографа для военнослужащих армии и флота». Перечень кинолент необходим для укрепления духа патриотизма и развития духовных качеств в солдатах, пишет газета «Известия».

В основном в список вошли ленты советского кинематографа, однако не обошлось и без киноновинок. Так, в перечень попали «Турецкий гамбит», «Девятая рота» и другие современные картины.

Кино разделено по различным тематикам: «История», «Великая Отечественная Война» и другие. Военным фильмам в списке уделено особенное место.

Эти фильмы сняты в эпоху политической стабильности, четко ориентированы на пропаганду и идеологически выдержаны. Они интересны. При этом они сняты под присмотром жесткой цензурой, которая не пропустила бы ничего такого, что было вредно для Вооруженных сил. — рассказал «Известиям» киновед Кирилл Разлогов.

Немало внимания уделено и фильмам, которые уже стали классикой. Всеми любимые «Двенадцать стульев» или «Собачье сердце» тоже будут показывать солдатам.

Каждый комплект кинолент будет стоить около трех тысяч рублей. Фильмы будут показывать в клубах, комнатах отдыха и полевых клубах, в которых солдаты отдыхают во время учений.