/ Фильмы из «Списка патриота» закупят для российских солдат и матросов

В основном в список вошли ленты советского кинематографа, однако не обошлось и без киноновинок. Так, в перечень попали «Турецкий гамбит», «Девятая рота» и другие современные картины.
Кино разделено по различным тематикам: «История», «Великая Отечественная Война» и другие. Военным фильмам в списке уделено особенное место.
Эти фильмы сняты в эпоху политической стабильности, четко ориентированы на пропаганду и идеологически выдержаны. Они интересны. При этом они сняты под присмотром жесткой цензурой, которая не пропустила бы ничего такого, что было вредно для Вооруженных сил. — рассказал «Известиям» киновед Кирилл Разлогов.
Немало внимания уделено и фильмам, которые уже стали классикой. Всеми любимые «Двенадцать стульев» или «Собачье сердце» тоже будут показывать солдатам.
Каждый комплект кинолент будет стоить около трех тысяч рублей. Фильмы будут показывать в клубах, комнатах отдыха и полевых клубах, в которых солдаты отдыхают во время учений.