/ Выставки, премьера и красная кулиса: Борис Дубровский дал старт Году театра

Торжественный церемония открытия прошла в челябинском театре оперы и балета.

Деятели культуры и искусства Челябинской области собрались накануне, 13 декабря, в театре оперы и балета. Там официальный старт Году театра на Южном Урале дал губернатор Борис Дубровский. Началось торжественное мероприятие с необычной фотовыставки «Биферкация чувств», организованной в фойе на втором этаже оперного. На ней представлены больше 35 работ, актеры, руководители художественных театров и балетмейстеры на которых изображены в очень нестандартных и даже провокационных образах. Как отметил один из авторов выставки, главный художник камерного театра Сергей Александров, эти портреты больше, чем просто парадные.

Хотелось показать человека с той стороны, с которой его не знают. Не парадные портреты, не паспортные фотографии, а вдруг где-то кусочек его души показать, какой-то тайны, какой-то судьбы. — рассказал «Первому областному» Сергей Александров.

Сразу после этого глава региона торжественно открыл выставку театрального костюма — галерею с порядка тридцати костюмами со спектаклей, которые в разные годы шли на челябинской сцене. Сделал это губернатор не совсем обычным способом — вместо красной ленты Борис Дубровский разрезал театральную штору. А после — со сцены обратился к актерам и работникам театров региона, собравшимся в зале оперного.

Челябинская область — театральный регион, с большими традициями, со своей театральной школой. Южноуральцы ценят и любят театр, понимают профессиональную работу актеров, гордятся их успехами и яркими именами. Пусть великое сценическое искусство делает лучше и ярче нашу повседневность. Мы мечтаем о чем-то всегда, и хочется на этой сцене увидеть, как наши мечты могут сбываться. Это для нас для всех важно. — отметил глава региона.

После торжественной речи губернатора началась праздничная программа открытия. В день открытия Года театра труппа театра оперы и балета представила южноуральцам премьерный спектакль — оперу в 2-х действиях «Паяцы». Кроме артистов оперного в постановке принимают участие также воспитанники детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста Р Ф Бориса Каплуна.

В новом году театры обещают радовать челябинских зрителей новыми спектаклями, ведь финансирование мероприятий по развитию культуры и театральной деятельности из областного бюджета увеличится до 3,5 миллиардов рублей. Деньги потратят на ремонт фасадов театров, реконструкцию музеев, покупку зданий под экспозиции. К примеру, новое помещение появится у музея искусств — ему отдадут старинное здание по улице Береговой, что позволит музею достать из фондов каслинское литье и златоустовскую гравюру. Кроме того, в Челябинске появится собственный симфонический оркестр, интерактивный музей «Россия — Моя история», а к 2020 году на северо-западе города откроется детская филармония. Кроме того, в рамках Года в Челябинске будут капитально отремонтированы фасады оперного и драматического театров, а также публичной библиотеки.

Отметим, только в январе 2018 года на поддержку театров губернатором Челябинской области было направлено 50 миллионов. Благодаря этому областные театры представили зрителям рекордное число премьерных спектаклей — 35. В целом же объем средств, направляемых на эти цели, за последние 4 года вырос более чем в 3 раза.

Напомним, 2019 год в Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Владимира Путина объявлен Годом театра. С подробной информацией и афишей можно ознакомиться на официальном сайте Года театра.