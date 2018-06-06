/ Челябинская фотохудожница открывает персональную выставку в Крыму

Жители полуострова вдохновятся изображениями разнообразных цветов.

В Крыму увидят творчество челябинки Натальи Беленцовой. Она известна как фотохудожница, неоднократно побеждавшая в российских и международных конкурсах и заслужившая уважение коллег во многих странах. Главная страсть Натальи Беленцовой — природа, поэтому выставке дали название «Вдохновение цветов». Ранее эту подборку фото никто не видел.

Фотовыставку Натальи Беленцовой «Вдохновение цветов. Краски новой жизни» представляет галерея актуального искусства theHARASHO. Она продлится с 9 по 21 июня. — сообщают в МЦТИ «Золотой ключик».

Добавим, что Наталья Беленцова уже провела 55 персональных выставок, становилась победителем конкурсов «Лучший фотограф-2010», конкурса «Дикая природа России», международного фотоконкурса SonyWorldPhotographyAwards.



