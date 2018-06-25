/ Австрийцы накормили гостей Бажовского фестиваля

Иностранцы приготовили свои кулинарные шедевры

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26-й Бажовский фестиваль с размахом прошел в Челябинской области. Изюминкой мероприятия в этом году стал визит иностранных гостей. В Пластовский район приехала целая команда ремесленников из Австрии, которая щедро угощала всех паштетом из сала, сыром и тыквенным творогом. По последним подсчетам, на фестиваль съехались гости из 45 регионов.

Мы очень счастливы, что мы здесь. Атмосфера очень хорошая. Видно, что люди любят свою культуру. Здесь все весёлые. Спасибо, что пригласили нас. — поделился впечатлениями руководитель австрийско-русско-азиатской культурной ассоциации.

«Путешествие» фестиваля назвали доброй традицией. Теперь гостей встречают у села Демарино, а еще годом ранее площадкой проведения была «Солнечная долина» в Миассе.

По-моему, это неплохая традиция. Область большая, не все могут из северной части Челябинской области приехать в южную, или с юга приехать в горнозаводскую. Поэтому, конечно, когда фестиваль путешествует, люди видят его. Видят традиции, видят мастеров, и это главное. — поделился заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Для гостей фестиваля подготовили мастер-классы, соревнования и масштабную ярмарку. На многометровых развалах продавали такие необычные товары, как свистульки из дерева и керамики, глиняную посуду, традиционные наряды, платки, а также изделия из кожи и металла.