/ Главный герой итальянского фильма «Стажер» встретится с челябинскими зрителями

Мероприятие пройдет за несколько дней до официальной премьеры киноленты.

В Челябинске побывает молодой итальянский актер Гульельмо Поджи. Поводом для визита станет всероссийская премьера итальянского фильма «Стажер», который будет представлен в кинотеатре им. А. С. Пушкина 27 января в 17:00, за 4 дня до выхода в прокат. Горожане смогут насладиться острым итальянским юмором, оценить игру зарубежных звезд и проследить за авантюрным сюжетом кинокартины. А после просмотра фильма — встретиться с Гульельмо Поджи, который наверняка знаком им по фильмам «Летние дни», «Захочу и соскочу» и другим творческим работам с его участием.

«Стажер» завоевал премию Italian Movie Award (Лучший режиссерский дебют), был номинирован на главную итальянскую кинопремию «Серебряная лента» (Лучший режиссерский дебют, Лучший комедийный актер и др.), принял участие в семи итальянских кинофестивалях и это только начало его фестивального пути. — анонсируют в кинотеатре им. А.С. Пушкина.

Добавим, «Стажер» — увлекательная история начинающего юриста Антонио, который устраивается на стажировку к маститому адвокату, доктору Тоти. В этой авантюрной комедии зрители смогут проследить, как готовый на многое ради карьерных перспектив юноша встанет перед выбором: пойти на сделку с совестью или лишиться места в мире больших связей.