В Челябинске на набережной Миасса построили четырехметровые пирамиды из песка

В городе готовятся к Фестивалю песчаных скульптур

В Сад камней на набережной Миасса привезли порядка 800 тонн песка. Он нужен для Фестиваля песчаных скульптур, который стартует уже в июне. Через несколько дней в Челябинск приедут скульпторы, чтобы вырезать художественные композиции из песка. Но перед этим материал нужно подготовить: утрамбовать и сформировать пирамиды.

Песок укладывают в деревянные формы и уплотняют с помощью специального инструмента — вибротрамбовки. Укладывают материал слоями. После трамбовки слоя песок заливают водой и экскаватор загружает новую партию материала. Деревянный каркас снимут непосредственно перед работой скульптора.





Как сообщил технический директор фестиваля Сергей Кныш, песок для мероприятия привезли из Кременкульского карьера.

«Мы специально ездили на карьер несколько дней назад, чтобы подобрать подходящий песок. Этот вариант нам очень понравился: если его намочить, он становится пластичным и с ним легко работать. Кроме того, материал без мусора и хорошего, насыщенного цвета, терракотовый»,

— прокомментировал Первому областного информационному агентству Сергей Кныш.

На фестивале изготовят 11 скульптур, посвященных истории Челябинска. Эскизы работ опубликовали ранее. Композиции подготовят к концу июня, и все желающие смогут с ними сфотографироваться.





Песочные композиции простоят до конца летнего сезона. Чтобы ветер и дождь их не разрушили, песок покроют специальным клеевым раствором.

«Обычно песочные фестивали имеют коммерческую составляющую. Мы проводили фестивали в Москве, Анапе, в Саудовской Аравии, там вход на выставку платный. Но в Челябинске в этом году другая ситуация: фестиваль спонсирует администрация и вход для всех будет свободный»,

— пояснил Сергей Кныш.





Отметим, что на проведение фестиваля городские власти выделят больше 5 миллионов рублей. Организаторы фестиваля — московские скульпторы Иван Савенков и Сергей Кныш.