Фестиваль «Камерата» в Челябинске впервые стартовал в онлайне

Театральный фестиваль продлится до 31 декабря и пройдет в два этапа

3 ноября спектаклем Челябинского камерного театра «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» в постановке Виктории Мещаниновой и спектаклем «Раскольников» Коляда-театра в Екатеринбурге открылась самая оригинальная за всю историю «Камерата» в формате онлайн.

О том, как будет проходит фестиваль, а главное — где смотреть теперь обещанные в афише спектакли, рассказали руководители фестиваля.

Главный режиссер Камерного театра Виктория Мещанинова помнит историю фестиваля с момента возникновения идеи

Виктория Николаевна Мещанинова, автор самой скандальной и самой важной, по оценкам критиков, постановки 2021 года — «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», напомнила о том, как начинался фестиваль, ставший брендом Челябинской области.

— Это было так давно, когда Камерный был никому, кроме самого себя, не нужен. Мы были маленьким независимым театром, и нам требовалось как-то обнаружить себя. Мы были настолько одержимы идеей состояться, случиться, устоять, не растаять, как облако... Первая «Камерата» была очень скромной маленькой ромашкой, мы тогда и не надеялись на долгоиграющую историю. Фестиваль стал очень важным событием для театра. Это всегда диалог с коллегами, возможность понять себя в контексте театрального процесса. Это всегда огромное количество позитивной энергии, — отметила Виктория Мещанинова.

Чувствовалось, что для Виктории Николаевны онлайн-вариант в плане коммуникаций с коллегами не совсем ясен, но она признала, что лучше проводить фестиваль так, чем совсем его отменять.

— Глядишь, провели бы в октябре и проскочили, — бросила ремарку главный режиссер.

— В следующий раз надо совмещать с выборами, — парировал Владимир Спешков, театральный критик, сформировавший фестивальную программу.



Владимир Спешков считает, что всю фестивальную афишу удастся сохранить.



О концепции и участниках фестиваля — десяти театрах со всех страны, от Петербурга до Лесосибирска Красноярского края, — мы рассказывали подробно.

Владимир Спешков утверждает, что все спектакли остаются в программе, только жюри будет отсматривать их в записи. Все члены жюри уже укомплектованы видеофайлами и уже приступили к просмотру. 8 ноября, как и было запланировано, состоится закрытие фестиваля (в живом формате, на сцене Камерного театра), и будут объявлены лауреаты XV-ой «Камераты».

— Разные были фестивали. Помню, не было денег, и мы проводили «Камерату» в формате моноспектаклей, и все до сих пор помнят лучшие работы! Был фестиваль в формате транзит — он переезжал из города в город... Все-таки Достоевский, двухсотлетию которого посвящена «Камерата» — мистический автор. Одно из главных его произведений — «Человек из подполья». Вот у нас такой подпольный фестиваль получается. Он состоится, и это главное. Конечно, можно было его отменить, но что будет через год с родиной и с нами — бог знает. Мы не первые в этом смысле: довольно много фестивалей, отмененных в живом формате, проходят онлайн, — прокомментировал Владимир Спешков.

Не все спектакли удастся показать зрителям онлайн, это связано с непростым оформлением авторских прав. Эти формальности как раз сейчас улаживают театры-участники фестиваля. Пока известно о двух трансляциях: 5 ноября («Кровавая свадьба» Челябинского камерного театра) и 7 ноября («Гамлет. Очная ставка», Театральный проект «Пустое пространство», Москва). Однако Владимир Спешков, как и директор фестиваля Илья Коломейский уверены, что благодаря продлению фестиваля до 31 декабря удастся выиграть время и большинство театров оформят необходимые для трансляции документы.

//Культура Большая часть трансляций пройдет после 8 ноября («Свидригайлов. Сны» Омского драматического театра, «Новеченто (1900-й)» Тюменского драматического театра, «Дневник писателя» Лесосибирского драматического театра и так далее). Пока расписание трансляций верстается, но известно точно, что площадкой для онлайн-фестиваля "Камерата" станет ОТВ (медиахолдинг "Первый областной").О дате и времени показа мы будем сообщать в паблике ВКонтакте и телеграм-канале 1obl.ru

Фестиваль начался с выставки финалистов Международной биеннале дизайна «Стрелка» 2016 года «Достоевский. Черное и белое»

Оргкомитет планирует также, что профессиональные обсуждения после спектаклей, которые обычно проводятся камерно, для труппы, будут доступны публике.

— После каждого показа жюри будет выходить в эфир, и когда-то закрытые профессиональные разборы спектаклей таким образом станут открыты для зрителя, который обычно на них не присутствует, — отметил Владимир Спешков.

Кроме того, учрежден и приз зрительских симпатий, это впервые на «Камерате». Директор Камерного театра Илья Коломейский сообщил, что у зрителей до 31 декабря 2021 года (это день рождения театра, ко всему прочему) будет возможность проголосовать за лучший спектакль онлайн.



Кроме того, по словам Коломейского, до 31 декабря фестиваль принимает заявки на онлайн-участие от всех театров России и мира, если их постановки связаны с Достоевским, которому в честь старта «Камераты» как раз на днях показали город Челябинск.