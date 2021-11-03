В Челябинске открывается XV театральный фестиваль «Камерата»

Сегодня, 3 ноября, фестиваль откроется дважды: в Челябинске — спектаклем «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» Виктории Мещаниновой, в Екатеринбурге — «Раскольниковым» Николая Коляды

Накануне вечером в фойе Челябинского камерного театра была представлена выставка финалистов Международной биеннале дизайна «Стрелка» 2016 года, посвященной предыдущему юбилею Достоевского, и роману «Преступление и наказание». Этой выставкой плакатов, рифмующихся с темой фестиваля, театр открывает XV фестиваль «Камерата».

Выставку «Достоевский. Черное и белое» открыл глава челябинских дизайнеров Павел Писклаков.

«У дизайнеров была задача — попытаться посмотреть на мир глазами самого Достоевского, глазами его героев. Посмотреть на черное и белок внутри современного общества. Здесь представлены 98 плакатов финалистов, эти работы отобраны из более 844 присланных на конкурс из 32 стран, включая такие экзотические, как Венесуэла, Чили, Перу, Эквадор.... Плакаты выглядят абсолютно не такими, каким мы привыкли представлять этот жанр: они обращаются не столько к нашей рациональной стороне, сколько к чувствам»,— прокомментировал Павел Писклаков.

Каждый плакат был исполнен размером 70 сантиметров на метр, но Камерный театр физически не вместил бы все работы в оригинальную величину. Поэтому плакаты сжаты и размещены на планшетах.Выставка из Нижнего Новгорода объехала несколько городов, в Челябинске представлена впервые.

В центре плакат — победитель биеннале, автор — Юрий Тореев, Минск





Плакаты можно рассматривать, забыв о времени. Каждый — произведение искусства

В этом году фестиваль «Камерата» пройдет онлайн, зато продлится два месяца, до 31 декабря 2021 года. О том, где и какие спектакли можно смотреть, рассказали на пресс-конференции директор фестиваля Илья Коломейский, художественный руководитель «Камераты» Виктория Мещанинова и член жюри, театральный критик Владимир Спешков. Подробности чуть позже.