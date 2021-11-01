По Челябинску ходит Федор Михайлович Достоевский

Камерный театр снимает приветственный ролик к открытию фестиваля «Камерата», посвященного 200‑летию писателя

Федора Михайловича, двухсотлетию которого посвящена нынешняя «Камерата» , знакомят с Челябинском и попутно снимают на самых прогулочных улицах для приветственного ролика на открытие фестиваля 3 ноября.

Достоевский на прогулке в руках держал книгу «Преступление и наказание», а не топор, как подумали некоторые наблюдатели. Девизом прогулки стала фраза: «Читай и думай», поэтому на Кировке Достоевский зарулил на книжный развал и поинтересовался, что нынче берут. Ему честно ответили, что всякое легкое чтиво. Порекомендовали приобрести книгу за тысячу рублей, на что Достоевский ответил продавцу: «Побойся бога!»

И в задумчивости тихо удалился.

Эта акция — совместный проект Камерного и Молодежного театров. В роли Достоевского — актер Молодежного театра Денис Филоненко, образ Достоевского —из спектакля «Идиот» (реж. — Иван Миневцев), режиссер ролика — Олег Хапов.