Николай Коляда откроет фестиваль «Камерата» в Челябинске

Пятнадцатый театральный фестиваль будет посвящен двухсотлетию Достоевского, но это не главное

Об одном из старейших театральных фестивалей России (старше «Золотой маски») и культурном бренде Челябинской области мы поговорили с программным директором «Камераты», театральным критиком Владимиром Спешковым.

Владимир Спешков сформировал программу фестиваля по принципу «Достоевщина и около того»





— «Камерата» обычно не привязывается к датам и именам. В этом году ваш герой — Достоевский. Значит, все спектакли — исключительно по Федору Михайловичу?

— Действительно, у «Камераты» нет узкой тематической или жанровой направленности. Он сложился как фестиваль, который представляет объемную панораму театральной России. И по концепции это, прежде всего, камерные спектакли, спектакли малой формы — до 200 зрителей.

Нет, конечно, все спектакли по Достоевскому — это было бы слишком. Мы отбирали участников не по букве, а по духу Достоевского.

Фестиваль в этом году посвящен двухсотлетию Достоевского. Но мы с Викторией Мещаниновой и Ильей Коломейским (главный режиссер и директор Челябинского камерного театра — Ред) договорились, что



у нас не будет спектаклей только по Достоевскому. Десять «Преступлений и наказаний»? Это немилосердно. Пожалейте жюри. И тем более публику.

Мы договорились, что принимаем заявки на спектакли по Достоевскому, по авторам-современникам Достоевского, а также на постановки, где проблематика близка героям Достоевского.

— Как интересно. Расскажи.

Спектакль Plug & Play



— Например, из Екатеринбурга приезжает на фестиваль театральная платформа «В центре» (Ельцин-центр), этот проект был несколько раз на «Дебаркадере». Ребята привозят спектакль Plug and Play (придумывай и играй). Это спектакль бесконечной импровизации. Сидят за длинным столом четверо драматургов с ноутбуками, среди них Маша Конторович и три парня. Все ученики Коляды, разумеется. Кроме них двое актеров, он и она. Из зрительного зала им подбрасывают темы. Мы договорились, что темы будут связаны с Достоевским.

— Как плейбэк театр?



— Ну да. Тему кинули из зала — драматурги тут же пишут. Перед актерами экран, куда транслируется то, что напечатали — и актеры на основе этого текста импровизируют. Без всяких заготовок.

— Например, из зала прилетает тема «Женщины Достоевского».



— Драматург тут же пишет, что Настасья Филипповна встречается с Сонечкой, а это наблюдает... Ну, пусть Мышкин. Актеры добавляют что-то свое, раскручивают сюжет, разыгрывают короткую сцену. Очень любопытный формат.

Мы включили это проект в театральную лабораторию «Театр Достоевского и молодая российская режиссура» внутри фестиваля. Там будет четыре эскиза по Достоевскому и вот этот спектакль.

Спектакль на двадцать зрителей

— Но будут и традиционные формы?



— Конечно. К нам приедет Омская драма — это театр, который несколько десятилетий остается лучшим провинциальным театром. Авторитетнее и статуснее за пределами Садового кольца нет никого. Омск привезет «Свидригайлова», совершенно чудесный и нашумевший спектакль, который входит в программу «Достоевский и театр» фестиваля «Золотая маска» (вместе с Театром наций, Театром Льва Додина и т. д). Большая удача, что нам удалось их заполучить.

Это абсолютно камерное, наэлектризованное действие. Единственная проблема — это спектакль жестко на 20 зрителей.





Омский театр драмы, спектакль «Свидригайлов» (фото: omsk.info)





В Омске его играют в небольшом узком подвале. А в Челябинске на площадке театра «Манекен» они построят специальную капсулу, куда входят только актеры и 20 зрителей, ни одного больше.

— Это включая жюри и прессу?



— Включая. Ты становишься не просто зрителем, а неким соучастником. Это не иммерсивное действие в полной мере, но пробирает до костей. Свидригайлова играет Александр Гончарук, один из главных мастеров омской сцены.

— А почему так? Почему двадцать зрителей?



— Потому что так придумал режиссер Георгий Цхвирава. Ему важно тотальное воздействие на зрителя, вовлеченность. Ты не поспишь, не отключишься. Тебя начинает бить током.

— Такой формат — пожалуй, редкость?



— Бывают. Был знаменитый спектакль Ежи Гротовского, который играли жестко на 48 зрителей. И однажды, 49-ой пришла Жаклин Кеннеди Онассис. И Гротовский сказал ей: «Нет».

— Вот так?



— Да, сказал ей: «Идите, мадам, приходите в другой раз». Вот так сделал себе безумную рекламу. Так вот, на «Свидригайлова» начали продавать билеты. А показов всего два. Я говорю: ребята, остановите это немедленно. У нас жюри — четыре человека, пресса, участники фестиваля...

— То есть зрители не попадут?



— Ну несколько человек буквально.



— Онлайн-трансляция?



— Не думаю. Это ведь авторский контент.



— А на ступеньках, из-за двери?

— Ну какие ступеньки, все посчитано. Вот 20 человек. Я видел спектакль в записи, он оправданно ограничен. Есть спектакли и на одного зрителя. Художники имею право задумывать так, как им нужно. Есть спектакли которые мало кто посмотрит, но они создают репутацию фестиваля.







Декорации спектакля спектакля «Свидригайлов»





Из традиционных государственных театров приедет петербургский театр на Литейном, тоже старый, известный статусный театр.

Из Уфы приедет Русский драматический театр, который привезет спектакль «Клара Милич» по Тургеневу. Это традиционный, качественный русский психологический театр.

Со спектаклем «Новеченто» приедет серьезный Тюменский театр драмы. Этот спектакль — на том же материале, что и фильм «Легенда о пианисте» с музыкой Морриконе.

— Вы решили, что это достоевщина?



— Да. Мы прищурились и решили, что да. Это хороший, качественный спектакль, я видел его в записи. В главной роли — директор театра Сергей Осинцев.

Коляда и Раскольников

— Ну и Коляда-Театр должен быть обязательно?



— Непременно. Старейший символ частного театра России и вечный друг «Камераты» Коляда-Театр и сам Николай Коляда будут участниками фестиваля.



Коляда-театр будет открывать фестиваль спектаклем «Раскольников». Это особенный Раскольников, Колей осмысленный и переписанный.

— Видел сам?



— Я видел запись. Он на трех актеров, все мужчины. Это мужская версия без Сонечки Мармеладовой, она там возникает в разговорах, но и только. Это такой диспут, мужское выяснение отношений.

— Свидригайлов, Раскольников и кто третий?



— Порфирий Петрович. Кстати, это спектакль который летом должны были 23 раза сыграть на Авиньонском фестивале. Но их не пустили.







— Традиционно много участников из Екатеринбурга.



— Потому что у них много интересного. Центр современной драматургии из Екатеринбурга привозит «Плаху» по Айтматову. Отчаянный спектакль, про какие-то крайние проявления человеческой натуры, и это очень созвучно Достоевскому.

— ЦСД создавался при Коляде-Театре.



— Да, но теперь это самостоятельная структура. Они по духу близки, из одного корня, но Николай Коляда стал уже таким... традиционно-независимым театром. А молодые, они все же более дерзкие, провокативные.



Мы стараемся притягивать на «Камерату» независимые, частные театры. Потому что там все время бурлит какая-то жизнь, они ищут новую форму, новую драматургию.

Из этой же категории Левендаль-театр из Петербурга со спектаклем «Идиот». Это совсем новый театр, ему год. Им руководит Искандер Сакаев, режиссер, который в челябинском Молодежном театре ставил «Тартюфа». Такой искатель новых форм, который дает мастер-классы по Гратовскому, по Михаилу Чехову...

Театр из глубины сибирских руд

— Какой самый далекий и экзотический театр участвует в «Камерате»?

— Очень симпатичный спектакль привезут из далекого города Лесосибирска. Оргкомитет фестиваля сначала испугался: какой Лесосибирск, что это такое? А это муниципальный театр из Красноярского края. Молодой город, вокруг лес, и там маленький театр.



Театр «Поиск» в Лесосибирске, Красноярский край



Это, между прочим, одна из тенденций — активное участие в большой российской театральной жизни театров малых городов. Есть даже такой фестиваль театров малых городов, очень серьезный, его собирает Театр Наций. И Лесосибирск там в последние годы неизменно присутствует. Раз «Камерата» дает панораму российской театральной жизни, то мы отражаем и этот тренд.

Театр из Лесосибирска привозит спектакль, который называется «Дневник Писателя». Это особенно интересно, потому что это не стопервый «Идиот» или «Преступление и наказание», а Достоевский и его знаменитый «Дневник писателя».

— Ты видел его живьем?



— Да. Я часто езжу по Красноярскому краю, там 11 малых городов, где есть театры. Мороз минус 45, едем через тайгу, по замерзшим рекам, в крохотный город — и там театр, крошечный! Вот как в этом Лесосибирске.

— Но это не уровень сельского клуба?



— Нет, это качественный театр. Там работают преимущественно выпускники Красноярского театрального института. Труппа маленькая, человек 12. Это феномен малых городов Красноярского края: Лесосибирск, Ачинск, Минусинск, Шарипово, Канск, там везде интересные театры.

— Так вот, про «Дневник писателя».



— Это моноспектакль, играет один актер Максим Потапченко. Я видел его живьем. Очень интересное погружение в русский характер, в русскую хтонь. Достоевский, как известно, был великий путаник и гений, со всем его антисемитизмом, игроманией и прочим. Поэтому когда на стадии согласования восклицали: «Ну какой Лесосибирск?», я отвечал, что это надо обязательно смотреть. И этот спектакль, кстати, участвовал в программе «Золотая маска +».

Режиссерские игры

— Кроме конкурсной программы у «Камераты» есть и просветительская.



— Да, в этом году у нас лаборатория «Театр Достоевского и молодая российская режиссура». У нас намечено четыре эскиза с актерами Камерного. Один по «Преступлению и наказанию» будет делать талантливый парень Павел Макаров, сейчас он работает в Петербурге, а вообще с Дальнего Востока. Приедет из Москвы режиссерка Лиза Бондарь.







— ...Режиссерка?



— Ну если девушки себя так называют, что я могу с этим сделать? Лиза очень талантлива, и ее спектакль «Мещане» по Горькому в петербургском ТЮЗе стал, можно сказать, событием последних лет. Еще один эскиз приедет из Озерска. Там есть главная надежда южноуральской режиссуры Никита Золин.

— Премьеру его «Следа 57-го года» ждем осенью.



— Да-да. Он сделает эскиз по «Бесам» со своими актерами и привезет его сюда. И четвертый эскиз сделает вечно молодой режиссер Олег Хапов с актерами Камерного. Эскизы будет разыгрывать на Svoboda2. А Plag&Play, скорее всего, в Mini Театре.



И там же, у Саши Черепанова, в рамках просветительской программы будет трехдневный мастер-класс театрального педагога и режиссера Елена Кузина (она ставила в нашей Молодежке «Мертвые души»). Три дня по утрам в Mini Театре. для участников фестиваля и челябинских актеров будет ее мастер-класс «Работа с маской по системе Жака Лекока».



— И наш Камерный?



- Два спектакля вне конкурса покажет Камерный: «Кровавую свадьбу» и на закрытии «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Я считаю, что «Иосиф Виссарионович» — безусловно, событие сезона, которое нужно показать и гостям, и жюри.