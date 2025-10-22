Евгений Князев: «Челябинск имеет право стать культурной столицей»

Народный артист отметил, что у южноуральцев есть потребность в прекрасном

Актер театра и кино, народный артист России Евгений Князев поделился в разговоре с журналистами Первого областного медиахолдинга, что Челябинск имеет право стать «Культурной столицей 2027 года». По его словам, на Южном Урале идет полноценная культурная жизнь: в театрах нет свободных мест, а гастроли звездных коллективов стали обычным делом.

«Наш Театр Вахтангова часто приезжает сюда на гастроли, недавно здесь была „Мастерская Фоменко“, сегодня в аэропорту встретился Юрий Башмет, который улетел со своим фестивалем. Вот сейчас приедут какие-то другие исполнители», — отметил артист.





Также Евгений Князев поделился с корреспондентом 1obl. ru такой историей: однажды актер приехал в Челябинск и решил провести свободный вечер в Театре оперы и балета. Он был уверен, что в зале я увидит не больше сотни человек, но зал был битком забит, в том числе молодежью. Тогда Евгений Князев посмотрел балет «Ромео и Джульетта» в исполнении челябинских артистов.

«У людей на Южном Урале есть потребность в чем-то настоящем», — сказал Евгений Владимирович.

Напомним, голосование за звание «Культурной столицы 2027 года» проходит на портале «Госуслуги» до 6 декабря.