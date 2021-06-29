На уральских «Безумных днях» соберутся музыканты из четырех стран

Фестиваль классической музыки пройдет в Екатеринбурге 2, 3 и 4 июля

Широко известный в Европе музыкальный фестиваль «Безумные дни» проводят во французском Нанте. Так получилось, что Уральский академический филармонический оркестр из Екатеринбурга принимал участие в одном из шоу фестиваля, очень приглянулся продюсеру проекта Рене Мартену и тот дал добро на российскую версию. Несколько лет подряд в Екатеринбург съезжаются музыканты со всего мира, чтобы познакомить слушателя с классической музыкой.





Фестиваль очень демократичен. Каждый концерт идет не более часа, а цены на билеты максимально доступные. Но главное — здесь открывают новые имена, организуют необычные дуэты и ансамбли, добавляют в программу этнические нотки и представляют нескучную классику, редкие, необычные произведения.

После пандемийного перерыва в 2020 фестиваль возвращается под девизом «Неслучайные встречи». Ведь должны уже случиться эти давно запланированные концерты, этюды, музыкальные юморески и даже премьера сочинения Ольги Викторовой «В начале был Бетховен». Этот концерт для симфонического оркестра был написан по заказу оригинального фестиваля La Folle Journee в прошлом году. Но в живом исполнении публика его впервые услышит на российских «Безумных днях» уже в субботу, 2 июля.





Сотня концертов, семь площадок, более пятисот музыкантов!

В программе фестиваля есть совершенно безумные и от того прекрасные встречи классических музыкантов и исполнителей этнических напевов. Камерный оркестр России под руководством Алексея Уткина и французский пианист Реми Женье, дуэт дудука Аргишти и электрогитары Антона Глушкина, екатеринбургский оркестр «В-А-С-Н» (они сопровождали концерт Валерия Кипелова в Челябинске этой зимой) и шоу барабанщиков, программы японской пианистки Эцуко Хиросэ и русской Варвары Мягковой (великий Борис Березовский считает ее гениальной, и тут трудно спорить). Если вам было сложно продираться сквозь эти названия и имена, просто знайте — будет очень красивая музыка в исполнении очень красивых (особенно душой) людей.





Играть будут Моцарта и Бетховена, Рахманинова и Гайдна, Вивальди, Рихтера и совсем современных авторов вроде Людовико Эйнауди. В программе также армянская музыка, соло на башкирских национальных инструментах, джаз, барабанное шоу и самые понятные всем кроссовер-сессии (классическая музыка в рок-аранжировках). Будут даже танцплощадки с хитами Зацепина, Юрия Саульского, Матвея Блантера (между прочим, Блантер не только написал «Катюшу», но и в 1930-е работал в Магнитогорске, руководил агитбригадой).





Все неслучайные встречи пройдут в лучших концертных залах в самом центре Екатеринбурга, чтобы гости успели составить себе маршрут и превратили этот уик-энд в безумную прогулку, музыкальный нон-стоп для всей семьи. Подробная программа фестиваля, а также информация о билетах (которых осталось совсем немного) опубликована на сайте Свердловской филармонии.

Редакция ИА «Первое областное» собирается на фестиваль «Безумные дни», так что до встречи, и пусть она будет неслучайной!