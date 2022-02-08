В Челябинске открылась выставка «Как ты?»

Организаторы городских «Компотников» создали пространство для тревоги и страхов

В Челябинске открылась выставка «Как ты?»

Организаторы городских «Компотников» создали пространство для тревоги и страхов

«Как ты?» — это несколько инсталляций о грусти, тревоге и внутренних переживаниях. Получилась чувственная аудио-визуальная экспозиция с самым простым и самым сложным вопросом одного человека другому. Организаторы — городское сообщество FAN, которые известны в Челябинске по «Компотникам» и велопробегам.

Компотники — это небольшие вечеринки, на которую небольшая компания друзей варила компоты и морсы. Ребята угощали всех присоединившихся и играли в подвижные игры. В июле 2021 один из таких «Компотников» разогнала полиция из-за того, что народ собрался на газоне у проезжей части еще и напротив здания МВД на улице Васенко.

«В какой-то момент стало понятно, что готовы масштабироваться, расти, ставить перед собой новые цели. Быть больше, чем просто круг друзей. „Компотник“ останется с нами, но будет самостоятельным мероприятием», — говорят организаторы.

Из «Компотника» сообщество выросло в FAN societe.

«У слова „Fan“ очень много переводов, но для нас оно значит „раздув“, именно таким способом и появился первый компотник. А societe — французское слово, которое обозначает сообщество», — объяснили ребята а своем instagram-аккаунте.



Площадкой для экспозиции стал интерьерный салон SALON360 (ул Лесопарковая, 7г), который временно разместил ребят у себя. На входе сразу же сталкиваешься со стеклянным полотном и вопросом «Как ты?».

«Мы бы хотели в будущем иметь свое пространство для мероприятий, но сейчас это только на стадии желания», — делятся организаторы.

Вставляем наушники и погружаемся. Заходим в комнату. Кровать, стол, шкаф, зеркало и целая стена из стикеров, объявлений, билетов на транспорт и записок.





Тут беспорядок. Вещи просто брошены на пол в углу, обувь оставлена прямо у постели. Кровать не заправлена, а одеяло, на котором выписан депрессивный монолог, сползает на постель по стене с потолка.

В наушниках между тем звучит беспокойная музыка, которая больше походит на шум в голове, навязывает чувство тревоги и заставляет вслушаться в слова. А слова полностью повторяют монолог на одеяле:

«Теперь вместо того, чтобы жить ты становишься пленником навязчивых мыслей. Почему некоторые черты своего характера я считаю плохими и считаю, что их необходимо искоренить. Я ни на что не гожусь, тупая, медленная и долго соображаю...», — выведено черной краской на одеяле, и то же самое звучит в голове.

Все вещи в комнате окрашены в черный и белый. На книжных обложках нет названий, на бутылках и флаконах — ни одной этикетки, а некоторые предметы — просто гипсовые формы, которые уже не нужны, потому что голову хозяина комнаты переполняют навязчивые мысли и тревога, а в ней все вокруг растворяется и становится неважным.





В столе один выдвижной ящик переполнен спутанными проводами, которые «когда-нибудь обязательно разберу». На столе беспорядок из тетрадей и блокнотов. Можно полистать страницы, но там только абстрактные черные рисунки. Здесь же лежит дневник — сборник навязчивых мыслей.

Еще перед входом предлагают оставить в дневнике запись — изложить свои проблемы, чтобы оставить их за спиной, как только покидаешь комнату. Здесь же, на столе, лежит и ручка. Я беру и пишу на бумаге свои страхи и тревоги, ведь бумага все выслушает.





На стене — доска со стикерами. Точнее, когда-то это была она. Теперь здесь просто огромное полотно: объявления об услугах психотерапевта, автобусные билеты, стикеры с вопросами «как закончить эмоциональные качели?», «Почему ничего не получается?» и так далее. Здесь же учебные конспекты и рабочие отчеты. Полотно занимает стену до самого потолка — и все смешивается в сплошной эмоциональный шум, и музыка в ушах только способствует усилению тревоги и дискомфорта.

Когда выходишь из комнаты — сразу легче. Хотя... еще придется переварить все это.





Следующая часть, как мы поняли, как раз для этого и служит: уложить все в голове и сделать шаг к нормальному эмоциональному состоянию: гостей встречает человеческая фигура, которая застыла в падении. Вернее, это целых три фигуры, три части одного целого. Сообщение на стене просит прислушаться к себе. Мда, и не поспоришь.

Снова сканируем код и погружаемся в композицию. В голове звучат глухие удары, будто в унисон с сердцем. Здесь же висят два холста, и на каждом помимо красок важным элементом является зеркало. Будто смотришь на самого себя через какой-то портал или дыру в пространстве. В голове возникает множество абсолютно личных мыслей, от которых и хочется, скорее, избавиться, чем принять.





В финале выставки — черный куб. Нужно войти прямо в него. Под ногами жизнеутверждающая надпись «Ты не один». Над головой — теплый свет из облака из ваты. Здесь стоим несколько минут, погружаясь в музыку, чтобы все уложить в голове и найти в себе силы идти дальше, тем более, что по выставке я гуляю один, никто не торопит и не задерживает.

Народу мало — путешествуешь по выставке без сопровождения. Еще перед началом просят подготовить наушники. В принципе, можно и без них, но нам показалось, что чтобы прочувствовать все до конца — они обязательны. Единственные подсказки, которые дадут — это небольшой маршрутный лист, а перед каждой экспозицией — небольшое наставление на колонне рядом и QR-код, ведущий на музыку.





Получилась не выставка, а скорее... необычный сеанс психоанализа. Один из способов отрезать себя от мира хотя бы на полчаса или час и подумать, заглянуть в себя. После всего остаются смешанные чувства. Наверное, все зависит от чувствительности каждого человека: кто-то еще больше утонет в навязчивых страхах, а кто-то вдруг наконец сделает шаг к тому, чтобы от них освободиться.

«Когда мы провели несколько компотников — в нашу жизнь органично пришла идея выставки „Как ты?“, потому что ее тема нам очень близка. Загоняются все, может час, а может месяц. Тебе трудно объяснить в чем причина, неловко рассказать друзьям, потому что слов не находится, внутри ком. Мы хотели это выразить. Объединить всех», — поделились авторы.

Мы спросили у организаторов о планах на будущее, но пока ребята из FAN не смогли сказать что-то наверняка, хотя полны оптимизма и желания творить.

«Честно говоря, мы не знаем в каком направлении пойдем, но точно знаем, что это произойдет. Хочется, чтобы идеи приходили в нашу жизнь так же легко, как было до этого», — рассказали в FAN.

Выставка будет идти до 17 февраля, 10:00 до 18:00, каждый день.