Два фестиваля азиатского кино пройдут в Челябинской области

В рамках одного из них впервые представят фильмы из КНДР.

На Южном Урале пройдут фестивали, посвященные японскому и северокорейскому кинематографу.

Жители региона увидят картины из Северной Кореи. Показ приурочен к семидесятилетию со дня подписания Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР. В рамках программы зрителям покажут художественные, документальные, а также мультипликационные фильмы, которые почти никто не видел за пределами Северной Кореи. В мероприятии примет участие временный поверенный в делах посольства КНДР в РФ Зин Чжон Хеп. Первые сеансы пройдут 4 сентября в кинотеатрах «Импульс», «Знамя» и имени А.С. Пушкина в Челябинске, а затем продолжатся в Чебаркуле, Пласте, Кусе, Южноуральске, Катав-Ивановске, Карталах, Троицке, посёлках Красногорский, Увельский, Межозёрный, сёлах Агаповка, Аргаяш и Миасское.

А в рамках другого фестиваля — «Дни Японии на Южном Урале» — покажут несколько фильмов из страны восходящего солнца. Кроме демонстрации кинокартин, мероприятие включает лекторий и мастер-классы по японским традиционным искусствам. Программа фестиваля начнется в Чебаркуле уже с 26 августа, после чего переместится в Челябинск, Миасс, Еманжелинск, поселок Красногорский и Южноуральск.

Вход на все сеансы свободный, однако для участия в мастер-классах необходимо пройти регистрацию, которая будет доступна в дни проведения фестиваля.