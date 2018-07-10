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/ Южноуральцы получили доступ к президентской библиотеке

Южноуральцы получили доступ к президентской библиотеке

Виртуальный зал открылся в государственном архиве области.
сегодня в 12:51
  |  Культура

Жители Челябинской области получили доступ к фондам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Удаленный доступ открыли в читальном зале объединенного государственного архива Челябинской области. Теперь каждый посетитель архива может, не выходя из читального зала, воспользоваться огромными информационными ресурсами. Чтобы ознакомиться со всем электронным фондом, нужно заполнить анкету пользователя и предоставить паспорт.

В рамках проекта «Президентская библиотека на Южном Урале» планируется до 2020 года открыть не менее 100 удаленных электронных читальных залов на базе библиотек и образовательных учреждений Челябинской области. В настоящий момент на территории Челябинской области действует 29 удаленных электронных читальных залов с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. — пояснили в правительстве Челябинской области.

Фонд соединяет в себе книжные издания, редкие архивные дела, старинные рукописи, изобразительные и картографические материалы, мультимедийный контент (аудио- и видеозаписи). Основная тематика фонда связана с историей России, а также отечественным законодательством и русским языком.

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