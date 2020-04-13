Домашняя симфония: челябинские музыканты призывают земляков самоизолироваться

Дирижер Адик Абдурахманов и его подопечные присоединились к акции «Оставайся дома».

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Музыканты челябинского симфонического оркестра сняли короткое видео со своей домашней репетиции. Ролик был записан на смартфоны, а главной его идеей стала взаимная поддержка в период самоизоляции и призыв соблюдать ограничительные меры, чтобы не дать распространиться коронавирусу.

«На самом деле работы у музыкантов не стало меньше. Каждый ежедневно занимается на инструменте, учит партии. Музицируя дома, оркестр продолжает готовить новые программы. Надеемся, что скоро мы вернемся к обычному образу жизни, а временное соблюдение самоизоляции поможет как можно скорее вновь встретиться со зрителями. Сложившиеся обстоятельства неумолимо диктуют правила поведения. Поэтому наш коллектив желает всем оставаться дома и беречь себя, чтобы впоследствии мы смогли снова встретиться на концертах», — комментирует ролик Адик Абдурахманов.

На кадрах музыканты исполняют музыкальное произведение каждый у себя дома, связь держат через экраны мониторов. В конце ролика Адик Абдурахманов направляется в ванную и моет руки, чтобы напомнить об еще одном важном правиле профилактики.