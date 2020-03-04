Челябинский симфонический оркестр победил в номинации «Проект года» газеты «Музыкальное обозрение»

Его создание стало главным событием культурной жизни страны.

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Челябинский симфонический оркестр был создан в 2019 году. За короткое время он успел полюбиться не только южноуральцам, но и любителям классики со всех уголков страны. И именно его создание победило в номинации «Проект года» национальной газеты «Музыкальное обозрение».

Отметим, что данное издание с 1995 года, опираясь на многолетний опыт, используя аналитику и зоркий взгляд, направленный на всю музыкальную инфраструктуру, регулярно подводит итоги года и объявляет лауреатов премии в различных номинациях.

Речь о создании симфонического оркестра в Челябинске шла долгое время. Но проект воплотился в жизнь лишь летом 2019 года. Новый оркестр появился благодаря усилиям народного артиста России, члена Совета по культуре при Президенте России Дениса Мацуева, а также при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

В состав челябинского симфонического оркестра входят 62 исполнителя, которые прошли конкурсные прослушивания. Он создан на базе филармонического оркестра «Классика». Управляет музыкантами заслуженный артист России Адик Абдурахманов.