Дом Деда Мороза от телеканала ОТВ в Челябинске будет работать в феврале

Сам Дед Мороз уже уехал, зато его помощники проведут несколько детских мастер-классов

В минувшие выходные челябинский Дед Мороз принял последних гостей в доме ОТВ возле главного ледового городка и уехал к себе в Великий Устюг. В финальный день попрощаться с дедушкой до следующего Нового года пришли сотни людей. А всего за месяц работы, с 28 декабря по 29 января, в уютном домике на площади Революции побывало более 50 тысяч гостей. Это были челябинцы, гости из области, соседних городов и даже стран!

Волшебный Дом Деда Мороза от телеканала ОТВ был задуман как уютное место, где дети и взрослые могут пообщаться с главным волшебником года, окунуться в атмосферу сказки и зарядиться положительными эмоциями.

Дед Мороз уехал, но его дом на пл. Революции продолжает свою работу в феврале. С 4-го по 19-е число по выходным здесь будут проходить творческие мастер-классы для детей. Занятия запланированы с 12 и до 18 часов. Точное расписание можно посмотреть на самом Доме Деда Мороза или на сайте медиахолдинга ОТВ.