63 миллиона получит Челябинск на развитие культурных проектов в 2023 году

Средства в рамках нацпроекта «Культура» потратят на школы искусств, библиотеки и театры

В 2023 году Челябинск получит 63 миллиона федеральных рублей на развитие библиотек, школ искусств и муниципальных театров. Эту цифру озвучил на аппаратном совещании замглавы города Сергей Авдеев.

По словам чиновника, средства пойдут на оснащение детских школ искусств, создание двух модельных библиотек, оснащение муниципальных театров.

Деньги для Челябинска выделят согласно программе национального проекта «Культура». Напомним, именно за счет федерального бюджета в Челябинске несколько библиотек преобразовали в модельные, обновили учебные классы школ искусств, начали капитальный ремонт Театра драмы.