В Челябинской области начали сносить ледовые городки

Разбирать зимнюю площадку для игр начали в Миассе

На центральной площади Миасса начали разбирать ледовый городок. Лабиринт, построенный в рамках акции «Эн+», был назван экологическим. Аттракцион сопровождали информационные щиты о том, что лед — это вода, самый ценный ресурс, который нужно беречь.



Цветной лабиринт на площади Миасса был открыт перед самым Новым годом. А 30 января рабочие начали разбирать ледовые стены с подсветкой. Кроме того, будут убраны горки и снежные скульптуры.



А вот бесплатный каток перед зданием администрации будет работать до конца зимнего сезона.

