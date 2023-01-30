На центральной площади Миасса начали разбирать ледовый городок. Лабиринт, построенный в рамках акции «Эн+», был назван экологическим. Аттракцион сопровождали информационные щиты о том, что лед — это вода, самый ценный ресурс, который нужно беречь.
Цветной лабиринт на площади Миасса был открыт перед самым Новым годом. А 30 января рабочие начали разбирать ледовые стены с подсветкой. Кроме того, будут убраны горки и снежные скульптуры.
А вот бесплатный каток перед зданием администрации будет работать до конца зимнего сезона.
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