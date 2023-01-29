Жителей Челябинска приглашают на прогулку с альпака Дусей

Горожанам следует быть осторожными, находясь рядом с животным

Сегодня, 29 января, в челябинском зоопарке состоится прогулка с альпака Дусей. Посетители смогут сопроводить животное, а также погладить его и даже сфотографироваться. При этом сотрудники зоопарка на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что подходить к животному нужно аккуратно.

«Белоснежное облако умеет бойко лягаться! Поэтому напоминаем, что к животному нужно подходить аккуратно, с любых сторон, но не сзади, и не делать при этом резких движений. Родители, пожалуйста, смотрите за детьми»,— предупредили в зоопарке.

Прогулка состоится с 13:00 до 14:00.

Челябинцы, которые уже бывали на подобных прогулках, выразили в комментариях под постом восторг от «общения» с альпака и посоветовали всем сходить на такую прогулку.