В Челябинской области стартовал фестиваль «Денис Мацуев представляет...»

Он посвящен памяти челябинского дирижера Адика Абдурахманова

В Челябинске стартовал XIII Международный фестиваль виртуозного пианиста Дениса Мацуева. Каждый год маэстро устраивает в южноуральской столице настоящее музыкальное шоу с участием именитых гостей. В этом году выступления посвящены памяти основателя Государственного симфонического оркестра Челябинской области Адика Абдурахманова , передает корреспондент ИА «Первое областное».

В Концертном зале имени Сергея Прокофьева народный артист России Денис Мацуев выступил с Государственным симфоническим оркестром региона. Перед началом фестиваля гостей приветствовала основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

«Действительно, впервые этот фестиваль проходит без нашего любимого маэстро Адика Абдурахманова. Я глубоко признательна Денису Мацуеву за то, что этот фестиваль он посвящает имени маэстро. Год за годом, уже 13 лет, он приезжает к нам с великолепным фестивалем, прекрасной музыкальной программой. И сегодня он будет выступать с нашим государственным симфоническим оркестром, наследием Адика Аскаровича. Я благодарна за его огромный труд, за то, что каждый год к нам приезжают звезды мирового масштаба, за его работу с детьми, развитие детского искусства и за то, что зажигает новые имена»,

— сказала Ирина Текслер.

На сцену вышли молодые таланты, такие как 17-летняя Стефания Поспехина (скрипка), а также известные музыканты — Борислав Струлев (виолончель), Семен Саломатников (труба), Зинаида Царенко (меццо-сопрано), Лев Бакиров (фортепиано).

«Это очень знаковое для нас событие, и наравне со зрителем музыканты ждут весны, когда начнется очередной фестиваль. В этом году у нас особенный фестиваль, потому что, к сожалению, он без нашего маэстро. Но его особенность не только в этом, а в том, что каждый год при встрече с Денисом Леонидовичем у нас приезжают замечательные, великолепные солисты. Денис Мацуев всегда выбирает самые яркие фортепьянные произведения, которые, наверное, особенно были бы рады слышать наши зрители»,

— рассказала артистка симфонического оркестра (скрипка) Любовь Мушникова.

За дирижерским пультом — лауреат I Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова Иван Никифорчин. Музыканты исполняли произведения Чайковского, Азарашвили, Рахманинова, Арбана, Сен-Санса, Прокофьева.

«Честно сказать, до сих пор и я, и все участники нашего фестиваля пребываем в шоковом состоянии, потому что в это не верится совершенно. Все, кто работал с маэстро, все, кто даже общался с ним, знают, что это было море обаяния, это был большой талант. Мы открываем фестиваль, но, к сожалению, без него. Меня до сих пор переполняют чувства, так как я общался с ним очень близко и этот оркестр рождался на моих глазах. Совсем недавно, в январе, мы отмечали пятилетие этого коллектива блестящим концертом в „Зарядье“. Сегодня утром я принял решение заменить программу сегодняшнего концерта. Я подумал, что должен сыграть тот концерт, который был первым для этого оркестра со мной на презентации этого оркестра в Петербурге, когда Алексей Текслер вышел со мной на одну сцену. Это была первая заявка, визитная карточка этого коллектива, выступление прошло с ошеломительным успехом. Именно концерт Чайковского № 1, тот концерт, с которого мы и начали наш диалог, нашу дружбу и любовь. Светлая грусть всегда царит в эти моменты, а концерт Чайковского всегда дает надежду. Это то отрешение, то возвышенное, что очень необходимо сейчас»,

— рассказал Денис Мацуев.

В программе фестиваля «Денис Мацуев представляет...» для Челябинска — еще несколько событий. В среду, 10 апреля, маэстро вместе с джазовыми музыкантами исполнит хитовые классические мелодии. А на следующий день пройдет гала-концерт «Новые имена», на котором одаренные воспитанники от 7 до 17 лет покажут свои первые творческие достижения на сцене. В этот же день, но уже вечером, состоится «Сонатный вечер» с участием Дениса Мацуева и народного артиста СССР Владимира Спивакова (скрипка).

«Приедет маэстро Владимир Спиваков, который будет не дирижировать, а вместе со мной играть сонатный вечер. Я буду играть на рояле, а он скрипке. В последний раз он играл со мной 7 лет назад. Как вы знаете, в этом году маэстро будет праздновать свой 80‑летний юбилей. И таких случаев в истории скрипичного искусства еще не было, чтобы в 80 лет выходить играть с таким репертуаром. Но вот это произойдет в Челябинске на нашем фестивале, и я очень этому рад»,

— отметил Денис Мацуев.

Фестиваль завершат 12 апреля в Магнитогорской государственной консерватории. В программе — «От классики до джаза». Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.