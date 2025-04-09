Симфонический оркестр Челябинской области выступит в Дубае

Вместе с Денисом Мацуевым музыканты исполнят Первый концерт Чайковского

Денис Мацуев пригласил симфонический оркестр Челябинской области дать совместный концерт в Дубае, музыканты отправятся в ОАЭ уже в мае, об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщил главный дирижер и худрук оркестра Алексей Рубин.

«Это была идея Дениса Леонидовича (Мацуева. — Прим. ред.), за что ему огромная благодарность. И очень приятно, что и филармония и руководство области пошли навстречу и согласились помочь в организации поездки», — отметил Алексей Рубин.

Он рассказал, что на сцену центра исполнительских искусств «Дубайская опера» музыканты выйдут 4 мая.

«Исполним Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром, увертюру к опере „Руслан и Людмила“, сыграем „Рапсодию в голубых тонах“ Гершвина, джазовые обработки — кстати, часть этих новых джазовых обработок челябинцы могут услышать 13 апреля на нашем фестивале „Денис Мацуев представляет“», — рассказал Алексей Рубин.