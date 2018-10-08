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/ Школьницу сбила машина рядом с Дворцом культуры в Миассе

Школьницу сбила машина рядом с Дворцом культуры в Миассе

Девочка переходила дорогу по «зебре».
сегодня в 17:39
  |  Происшествия

Девочка-пешеход попала под колеса на «зебре». 10-летняя школьница из Миасса переходила дорогу недалеко от Дворца культуры машиностроителей. Однако автомобиль «Ока» не пропустил ее на пешеходном переходе. В итоге ребенку потребовалась медицинская помощь.

8 октября в 14:55 водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-111 130, при движении совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, девочку 2008 года рождения, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Миасса.

По словам очевидцев, у школьницы перелом ноги.

Жители Миасса говорят, что ДТП на этом участке дороги не редкость. Однако не всегда виной этому невнимательность автомобилистов. Родителей просят еще раз объяснить детям-школьникам правила дорожного движения и рассказать, почему нельзя выскакивать на дорогу перед движущимися авто.

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