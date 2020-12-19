Самый лучший день - это ночь

В театре «Манекен» — премьера новогодней сказки для детей и их родителей «Spocky Noki»

Милый толстый человечек вылезает из старого сундука. Весь в белых воздушных одеждах, в чем-то уютном-вязаном и в ботинках с толстыми длинными носами, какие бывают у клоунов. Он похож одновременно на Карлсона, на клоуна и на привидение (дикое, но симпатичное). Это Споки — романтичное и наивное ночное существо, он живет на чердаке и только ночью. Он света белого не видел в прямом смысле слова, и в один прекрасный день, то есть ночь, ему приходит в голову, что было бы неплохо посмотреть, как оно там. К тому же он узнал из книг, что только в дневном мире и только среди людей можно стать героем. А героем хочет стать каждый, даже если он немного клоун и немного привидение.





На чердаке создан безупречно уютный мир с подвесными светильниками, свечками в ночниках, стрекотом старого кинопроектора, тиканием и боем часов. Все это — про детство, про дом, про сокровища из старых сундуков, про сказки на ночь, про нежность и защищённость, которая бывает только в детстве и только на коленках у бабушки. Мир, из которого не хочется и страшно выбираться.

Но режиссёр Алексей Тетюев выталкивает своего героя на свет. Как раз, чтобы подчеркнуть противоестественность дня всему тонкому и тихому в человеке.





Презрев здравый смысл и дружеские советы, Споки выбирается со своего пыльного чердака в дневной город. В городе какофония звуков, гудение, мельтешение, суета, а больше всего — тех, кто наводит порядок: пожарных, военных и полицейских. Споки принимают за чудище, что объяснимо. Его пристрастно преследуют все правоохранительные органы и, в конце концов, расстреливают из пушек дымными кольцами. Но необъяснимым образом Споки всех побеждает, и ему даже вручают звезду героя, ради которой, собственно.

Он возвращается на свой сонный чердак, а мир возвращается в равновесие. Мы так спокойно вам это рассказываем, потому что надеемся, что дети этот текст читать не будут, а спектакль рассчитан, прежде всего, на них. С сегодняшней премьеры Spocky Noki в «Манекене» начинается новогодний сезон во всех челябинских театрах. Правда, создатели спектакля считают, что аудитория — дети от нуля до ста лет, потому что каждый из нас — безусловно, ребёнок навсегда.





Наверное, поэтому особенно прекрасны слова финальной песни группы «Паперный ТАМ»: «Хорошо сидеть на свете посреди земли. А вокруг крапивы эти, эти конопли». Таким умиротворяющим куплетом заканчивается спектакль. Четыре круглых шара-светильника по очереди гаснут, и становится понятно, что ночь — самое благостное время суток. Накануне Нового года эта мысль откликается особенно актуально.

После спектакля мы попросили сказать несколько слов директора театра «Манекен» Александра Березина, который сидел в первом ряду и очень внимательно смотрел за происходящим на сцене. «Как бы вы объяснили ребёнку, о чем этот спектакль?» — так звучал вопрос. В ответ Александр Игоревич рассмеялся:

«Мне надо еще сообразить. Я смотрел с волнением, конечно. Мне кажется, спектакль получился удачным. Он очень интересно решён — что-то между клоунадой и пантомимой, и даже не столь важно, о чем он, потому что главное — прекрасное настроение, которое он создает».





Для Алексея Тетюева, ведущего актёра театра «Манекен», этот спектакль — режиссерский дебют.

«Очень просто. Наш спектакль — о добре. О том, что ночью человек остаётся самим собой, не играет ролей, не притворяется. Ночью мы смотрим, как засыпают наши дети, как зажигаются фонари. Ночью происходит любовь. Ночью мы свободны. И только в таком состоянии мы сохраняем все лучшее человеческое в себе. Я уверен, что это будет понятно и ребёнку, и взрослому, тем более в спектакле почти нет слов, мы говорим на языке пантомимы — а дети этот язык прекрасно понимают», — рассказал Алексей Тетюев.

И действительно, зрители младшего поколения весь час, что длилось действо, как зачарованные, следили за приключениями смешного неуклюжего Споки. Каждый из них с удовольствием поселился бы на его чердаке.





фото — Алексей Гольянов